Bắt giam 'ông trùm' đường dây trộm mèo ở TP.HCM

Liên quan đến đường dây trộm mèo quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 12 người để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Công an xác định Lưu Thanh Bình là mắt xích cầm đầu nhánh tiêu thụ. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm nghi vấn chuyên bắt trộm vật nuôi vào ban đêm. Nhóm này hoạt động rải rác tại nhiều địa bàn như xã Đông Thạnh, Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp, phường An Hội Tây…, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Vào cuộc truy xét, công an xác định Lưu Thanh Bình (39 tuổi, ở TP.Cần Thơ) là mắt xích cầm đầu nhánh tiêu thụ. Bình thiết lập một điểm tập kết mèo sống tại căn nhà số 34/44 đường TX39, phường Thới An (TP.HCM). Tại đây, Bình móc nối và cung cấp bẫy tự chế cho các đối tượng "đầu dưới" đi săn trộm mèo mang về bán lại.

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ từ 2 người, sử dụng xe máy lùng sục khắp các hẻm, khu dân cư bắt đầu từ 23 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Lợi dụng lúc người dân ngủ say, các đối tượng dùng bẫy để bắt mèo rồi nhanh chóng rời đi. Trung bình mỗi đêm, mỗi nhóm bắt từ 4 - 10 con mèo đem về giao cho Bình.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 8.7, Công an xã Đông Thạnh đã bất ngờ kiểm tra, triệt phá điểm tập kết này. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 con mèo sống, 55 bẫy mèo, 2 máy đánh lông, 2 cân, 14 túi đựng, 13 điện thoại di động, 7 xe máy và 6,7 triệu đồng tiền mặt.

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