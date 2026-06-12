Chuyển động 12h: Bên trong 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo | Giải cứu 400 con mèo trước khi bị 'ướp lạnh'

Bản tin Chuyển động 12h ngày 12.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cận cảnh 'đại bản doanh' của nhóm lừa đảo 'chuồn' từ Campuchia sang Việt Nam

Bị lực lượng chức năng Campuchia đấu tranh quyết liệt, nhóm lừa đảo nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mua sắm và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử 'khủng', nhưng bị công an triệt phá 'từ trong trứng nước'.

Mỗi ngày gom 50 kg mèo lậu, đút túi hàng trăm triệu chỉ sau vài tháng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa triệt phá thành công một đường dây chuyên trộm cắp và thu mua mèo quy mô lớn liên tỉnh, giải cứu hàng trăm con vật còn sống.

Mỗi ngày gom 50 kg mèo lậu, đút túi hàng trăm triệu đồng chỉ sau vài tháng

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