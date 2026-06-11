Chuyển động 12h: Hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT | 2 TikToker bị bắt vì ma túy

Bản tin Chuyển động 12h ngày 11.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thi Ngữ văn THPT: Phụ huynh ôm hôn tiếp sức sĩ tử trước giờ G

Sáng 11.6, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, các sĩ tử tại TP.HCM đã chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT - môn ngữ văn.

Thi Ngữ văn THPT: Phụ huynh ôm hôn tiếp sức sĩ tử trước giờ G

Cá sấu nặng khoảng 80 kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre ở An Giang

UBND xã Núi Cấm (tỉnh An Giang) phát đi thông báo cho nhân dân nâng cao cảnh giác do có con cá sấu nặng khoảng 80 kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre.

Cá sấu nặng khoảng 80 kg xuất hiện trên kênh Vịnh Tre ở An Giang

'Chặt chém' 10 chiếc bánh rán giá 420.000 đồng, người bán rong bị xử phạt

Mặc dù báo giá 150.000 đồng cho 10 chiếc bánh rán nhỏ nhưng khi du khách nước ngoài đưa cho người bán tờ 500.000 đồng thì người này chỉ trả lại du khách 80.000 đồng.

'Chặt chém' 10 chiếc bánh rán giá 420.000 đồng, người bán rong bị xử phạt

Ấm lòng tô mì 1.000 đồng ngập tràn topping cho người lao động

Chỉ với 1.000 đồng, bạn nghĩ mình sẽ mua được gì? Tại Lái Thiêu, 1.000 đồng đổi lấy một tô mì xua tan cơn đói, đổi lấy những nụ cười rạng rỡ của người công nhân tan ca, và đổi lấy sự ấm áp của tình người.

Ấm lòng tô mì 1.000 đồng ngập tràn topping cho người lao động

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 12.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.