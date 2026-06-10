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Chuyển động 12h: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh | Trứng rớt giá, người nuôi điêu đứng
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh | Trứng rớt giá, người nuôi điêu đứng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/06/2026 11:56 GMT+7

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 10.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 10.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 10.6: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở 4 tỉnh | Trứng rớt giá, người nuôi điêu đứng

Cảnh báo mưa lớn, 4 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Trong khi nhiều nơi đang bước vào cao điểm mùa mưa, cơ quan khí tượng tiếp tục phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở khu vực miền núi phía Bắc. Đáng chú ý, một số địa phương đã ghi nhận lượng mưa rất lớn chỉ trong thời gian ngắn.

Tình hình thời tiết tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai đang diễn biến ra sao? Những khu vực nào cần đặc biệt đề phòng trong những giờ tới?

Cảnh báo mưa lớn, 4 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mặc áo mưa cánh dơi khi đi xe máy: Nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ

Những ngày gần đây, những cơn mưa bất chợt xuất hiện liên tục tại TP.HCM. Và trong lúc vội vàng tìm cách tránh ướt, nhiều người vẫn lựa chọn mặc áo mưa cánh dơi khi đi xe máy mà không biết rằng thói quen này có thể khiến nguy cơ tai nạn tăng cao.

Tà áo vướng bánh xe, che khuất tầm nhìn hay cản trở thao tác điều khiển phương tiện là những tình huống đã được lực lượng CSGT cảnh báo.

Mặc áo mưa cánh dơi khi đi xe máy: Nguy hiểm hơn nhiều người nghĩ

Bộ Công an đề xuất lộ trình bắt buộc lắp camera khoang hành khách

Mỗi ngày, có rất nhiều người lựa chọn xe khách để di chuyển. Nhưng làm sao để hành trình đó an toàn hơn, hạn chế những vi phạm của tài xế và bảo vệ quyền lợi của hành khách.

Bộ Công an đang đề xuất lộ trình bắt buộc lắp camera trong khoang hành khách đối với xe kinh doanh vận tải, đồng thời truyền dữ liệu giám sát về cơ quan chức năng theo thời gian thực. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tai nạn giao thông và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động vận tải.

Bộ Công an đề xuất lộ trình bắt buộc lắp camera khoang hành khách

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Thủ tướng Thái Lan biểu diễn đàn T'rưng; Cựu sếp SJC Lê Thúy Hằng vẫn phải nộp lại gần 11.000 lượng vàng; Bắt tạm giam 7 bị can vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ;... là những tin tức được đề cập trong bản tin Chuyển động 12h ngày 9.6.2026 của Báo Thanh Niên.

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