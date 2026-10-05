Công an TP.HCM khởi tố 12 người trong đường dây trộm, tiêu thụ 2.700 con mèo

Liên quan đến đường dây trộm mèo quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 12 người để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Công an xác định Lưu Thanh Bình là mắt xích cầm đầu nhánh tiêu thụ. ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo hồ sơ điều tra, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm nghi vấn chuyên bắt trộm vật nuôi vào ban đêm. Nhóm này hoạt động rải rác tại nhiều địa bàn như xã Đông Thạnh, Hóc Môn, phường Tân Thới Hiệp, phường An Hội Tây…, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Vào cuộc truy xét, công an xác định Lưu Thanh Bình (39 tuổi, ở TP.Cần Thơ) là mắt xích cầm đầu nhánh tiêu thụ. Bình thiết lập một điểm tập kết mèo sống tại căn nhà số 34/44 đường TX39, phường Thới An (TP.HCM). Tại đây, Bình móc nối và cung cấp bẫy tự chế cho các đối tượng "đầu dưới" đi săn trộm mèo mang về bán lại.

Các đối tượng chia thành từng nhóm nhỏ từ 2 người, sử dụng xe máy lùng sục khắp các hẻm, khu dân cư bắt đầu từ 23 giờ đêm hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Lợi dụng lúc người dân ngủ say, các đối tượng dùng bẫy để bắt mèo rồi nhanh chóng rời đi. Trung bình mỗi đêm, mỗi nhóm bắt từ 4 - 10 con mèo đem về giao cho Bình.

Sau thời gian theo dõi, rạng sáng 8.7, Công an xã Đông Thạnh đã bất ngờ kiểm tra, triệt phá điểm tập kết này. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 50 con mèo sống, 55 bẫy mèo, 2 máy đánh lông, 2 cân, 14 túi đựng, 13 điện thoại di động, 7 xe máy và 6,7 triệu đồng tiền mặt.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận trong suốt thời gian hoạt động đã bắt trộm và tiêu thụ trót lọt khoảng 2.700 con mèo các loại. Ngoài nguồn "hàng" do nhóm trộm trên cung cấp, Bình còn thu gom từ nhiều mối trộm cắp khác để bán lại kiếm lời.

12 bị can bị khởi tố gồm: Lưu Thanh Bình (39 tuổi, ở TP.Cần Thơ), Võ Hoài Nam (21 tuổi), Nguyễn Tuấn Anh (22 tuổi), Bùi Thanh Hào (22 tuổi), Nguyễn Đình Huy (19 tuổi), Lê Nguyễn Duy Anh (18 tuổi), N.H.M.H (16 tuổi), Nguyễn Trần Trung Hiếu (18 tuổi), Trần Hoàng Kịp (18 tuổi), Lê Minh Phát (18 tuổi), Nguyễn Gia Hân (17 tuổi) và Hà Tiến Đạt (17 tuổi).

Công an khởi tố 12 người trong đường dây trộm mèo, tiêu thụ 2.700 con ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến nay, Công an xã Đông Thạnh đã xác minh và trao trả 13 con mèo cho người dân bị mất. Số mèo còn lại đã được bàn giao cho Trung tâm xã hội HAVEPAWS (số 54 Đường số 15, KDC ấp 5 Phong Phú, xã Bình Hưng) chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian tìm chủ nhân.

Công an TP.HCM đề nghị người dân bị mất trộm mèo liên hệ Công an xã Đông Thạnh hoặc Trung tâm HAVEPAWS để phối hợp nhận dạng và làm thủ tục nhận lại tài sản. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh, giết mổ không tiếp tay thu mua vật nuôi không rõ nguồn gốc; mọi hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có đều sẽ bị xử lý nghiêm.