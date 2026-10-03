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    Thời sựPháp luật

    Bắt giữ nghi phạm đột nhập đình làng trộm cắp lư hương, chân đèn

    Bá Cường
    Bá Cường
    Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) vừa bắt giữ nghi phạm đột nhập đình làng trộm cắp lư hương, chân đèn.

    Ngày 3.10, thông tin từ Công an xã Triệu Phong (Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một nghi phạm trộm cắp tài sản ở các đình làng, nhà thờ họ trên địa bàn.

    Bắt giữ nghi phạm đột nhập đình làng trộm cắp lư hương, chân đèn- Ảnh 1.

    Các tang vật C. đã trộm cắp trong đình làng, nhà thờ họ trên địa bàn

    ẢNH: CÔNG AN XÃ TRIỆU PHONG

    Trước đó, vào ngày 2.10, ông Trần Hưng (63 tuổi, ở thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong, người trông coi đình làng Nại Cửu), trình báo cơ quan chức năng về việc có kẻ gian đột nhập đình làng lấy trộm tài sản là các đồ thờ cúng bằng đồng, gồm: 2 lư hương, 6 chân đèn cầy, 1 bình cắm hoa, 2 nắm lư hương.

    Nhận được tin báo, Công an xã Triệu Phong đã vào cuộc điều tra và nhanh chóng xác minh được nghi phạm trộm cắp là V.Đ.C (28 tuổi, ở xã Vĩnh Định).

    Bắt giữ nghi phạm đột nhập đình làng trộm cắp lư hương, chân đèn- Ảnh 2.

    C. nhiều lần thực hiện các vụ trộm cắp 

    ẢNH: CÔNG AN XÃ TRIỆU PHONG

    C. khai nhận đã trộm cắp các tài sản ở đình làng Nại Cửu vào ngày 30.9, ngoài ra còn nhiều lần thực hiện các vụ trộm cắp tương tự ở nhiều nhà thờ họ, đình làng trên địa bàn xã Triệu Phong và các xã lân cận.

    Hiện tại, Công an xã Triệu Phong đã thu giữ toàn bộ tang vật, đồng thời thông báo đến các bị hại của các vụ trộm cắp tương tự trong thời gian qua trên các địa bàn, hãy đến trụ sở Công an xã để trình báo.

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