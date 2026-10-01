Bắt người thực hiện hàng chục vụ trộm mô tơ, giảm tốc tại các vuông tôm

Ngày 1.10, tin từ Công an thành phố Cần Thơ cho biết, Công an xã Hòa Tú đang củng cố hồ sơ điều tra, làm rõ vụ N.V.V (41 tuổi, ở ấp Hòa Hưng, xã Hòa Tú, thành phố Cần Thơ) trộm cắp tài sản tại các vuông tôm.

N.V.V bị bắt vì hành vi trộm cắp tài sản tại các vuông tôm

ẢNH: CÔNG AN CẦN THƠ

Theo thông tin ban đầu, lúc 1 giờ 30 phút ngày 29.9, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc Công an xã Hòa Tú phát hiện N.V.V điều khiển xe máy lưu thông trên đường tỉnh 940 (đoạn qua ấp Hòa Phuông, xã Hòa Tú về hướng quốc lộ 1), có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác an yêu cầu V. dừng xe lại để kiểm tra, thì phát hiện trên xe chở một mô tơ điện và một hộp giảm tốc. Đây là những thiết bị dùng để vận hành quạt tại các ao nuôi tôm.

Công an xã Hòa Tú mời V. về cơ quan làm rõ. Qua đấu tranh, V. khai nhận thường lợi dụng đêm tối, nhắm vào các vuông tôm không có người trông giữ, rồi dùng dụng cụ mang theo để tháo trộm mô tơ, hộp giảm tốc, đem đi tiêu thụ tại các cơ sở thu mua phế liệu. Thiết bị vừa trộm cắp là của người dân tại ấp Ngọc Được, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau.

Đồng thời, V. khai nhận từ tháng 8 đến tháng 9 đã thực hiện 13 vụ trộm cắp tài sản tương tự. Qua đó lấy 16 mô tơ điện và 7 hộp giảm tốc, tổng tài sản ước tính khoảng 30 triệu đồng.

Công an xã Hòa Tú đang tiếp tục làm rõ và tiến hành thu hồi tài sản để trao trả cho người dân bị trộm.

Qua vụ việc trên, Công an xã Hòa Tú (thành phố Cần Thơ) khuyến cáo các cơ sở thu mua phế liệu tuyệt đối không mua các loại tài sản không rõ nguồn gốc, nghi ngờ do trộm cắp, cướp giật hoặc phạm pháp mà có. Khi phát hiện người mang tài sản nghi vấn đến bán, chủ cơ sở cần thông tin ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định.