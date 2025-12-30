Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt giam tài xế máy múc vì hất người phụ nữ đi xe máy lên trời

Tuyến Phan
Tuyến Phan
30/12/2025 16:44 GMT+7

Chiếc xe máy máy múc chuyên dùng bất ngờ mất lái, húc văng người phụ nữ đi xe máy lên trời, khiến nạn nhân thương tật 82%.

Ngày 30.12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Văn Nguyên (27 tuổi, trú tại xã Yên Lập) về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ.

Công an cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Quang Long (32 tuổi, trú tại xã Tam Nông) về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

- Ảnh 1.

Người phụ nữ đi xe máy bị chiếc máy múc húc văng lên trời, tổn hại sức khỏe 82%

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảng 14 giờ 28 phút chiều 28.12, tại Km 70+50 QL32 (đoạn qua khu 7, xã Tam Nông) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy múc chuyên dùng (không có biển kiểm soát) với xe máy, khiến nữ tài xế xe máy bị thương nặng, tỷ lệ tổn hại sức khỏe 82%.

Vào cuộc điều tra, công an xác định người điều khiển xe máy múc là Vũ Văn Nguyên, người làm thuê tại cơ sở thu mua phế liệu do Đỗ Quang Long làm chủ.

Trước khi xảy ra tai nạn, Nguyên cùng Long dự bữa ăn tại nhà người thân trên địa bàn, trong đó Nguyên sử dụng rượu bia.

Ăn uống xong, Nguyên và Long đi về xưởng thu mua phế liệu. Tại đây, Nguyên điều khiển xe máy múc chuyên dùng phục vụ việc bốc xếp hàng hóa tại xưởng phế liệu. Sau khi bốc hàng xong, Long chỉ đạo Nguyên điều khiển xe lên xưởng sửa chữa xe ô tô gần đó để bơm mỡ.

Xe máy múc mất lái, hất văng người đi đường lên trời

Mặc dù không có giấy phép lái xe và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng, lại đã uống rượu bia, nhưng Nguyên vẫn điều khiển phương tiện theo chỉ đạo của Long.

Khi còn cách xưởng sửa chữa ô tô khoảng hơn 10 m, Nguyên không giảm tốc độ, không chú ý quan sát, không nhường đường cho phương tiện đi trên làn đường ngược chiều nên phần đầu xe của Nguyên đã đâm vào xe máy đi chiều ngược lại.

Sau va chạm, chiếc xe máy múc chuyên dùng tiếp tục đẩy xe máy về phía xưởng, va vào thùng xe một ô tô đầu kéo đang sửa chữa tại đây rồi mới dừng lại.

Qua vụ việc trên, Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông; tuyệt đối không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia.

Các tổ chức, cá nhân không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân và cộng đồng.

