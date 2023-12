Bắt giữ 2 ‘siêu trộm’ đột nhập chi nhánh FPT trộm nhiều iPhone trị giá 1,4 tỉ

Chiều 23.12, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an H.Thuận Thành (Bắc Ninh) vừa bắt giữ 2 người để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có.



Các nghi phạm bị bắt giữ gồm Đặng Gia Nhân (31 tuổi, trú P.Gia Đông, H.Thuận Thành), Đặng Gia Tạo (27 tuổi, em ruột Nhân) và Hoàng Đình Bình (35 tuổi, trú xã Phú Hòa, H.Lương Tài, Bắc Ninh), Hoàng Đình Tuyển (29 tuổi, em họ Bình).

Các nghi phạm trong vụ án TRẦN CƯỜNG

Bước đầu, Công an tỉnh Bắc Ninh xác định, Tạo và Bình quen nhau khi làm việc gần khu vực cửa hàng FPT ở phố Công Hà (P.Hà Mãn, TX.Thuận Thành) nên nắm được quy luật hoạt động của FPT tại đây.



Do thiếu tiền tiêu xài, Tạo và Bình đã bàn bạc, thống nhất đột nhập chi nhánh FPT trộm cắp tài sản.

Khoảng 1 giờ 45 ngày 21.12, Tạo và Bình dùng xà cầy phá cửa sổ rồi lẻn vào bên trong FPT, trộm cắp 44 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone tổng giá trị 1,45 tỉ đồng; 30 triệu đồng tiền mặt và 1 đầu thu điều hành camera giá trị khoảng 30 triệu đồng. Sau đó, cả hai chia nhau số tài sản trộm được và mang về cho Nhân và Tuyển cất giấu.

Khai với cơ quan chức năng, các nghi phạm cho biết, để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, nhóm này đã tiêu hủy đầu thu điều hành camera và toàn bộ tang vật gây án. Đồng thời, chia nhỏ số tài sản trộm cắp được cất giấu ở nhiều nơi để gây khó khăn cho công tác điều tra.

Tang vật vụ án TRẦN CƯỜNG

Thượng tá Nguyễn Xuân Tiến, Phó trưởng Công an TX.Thuận Thành, cho biết đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng trộm cắp số tài sản rất lớn.

Từ hiện trường, công an đánh giá nhóm đối tượng am hiểu địa bàn và quy luật hoạt động của cửa hàng. Do đó, công an phải triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, và sau 6 tiếng đã xác định, bắt giữ nhóm nghi phạm.

Đến nay, Công an H.Thuận Thành đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạo, Bình về hành vi trộm cắp tài sản, Nhân và Tuyển về hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Đồng thời, thu hồi 39 chiếc điện thoại iPhone, hơn 13 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan để làm rõ vụ án.