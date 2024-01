Bắt giữ 'doanh nhân thành đạt' chuyên lừa chạy việc

Ngày 13.1, thông tin từ Công an TP.Vinh (Nghệ An) cho biết cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Thái Hoan (40 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, TP.Vinh), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lừa chạy việc.

Bị can Phan Thái Hoan tại cơ quan công an C.A

Trước đó, Công an TP.Vinh nhận được đơn tố giác của nhiều người dân tố cáo ông Phan Thái Hoan lừa chạy việc làm để chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra, công an xác định Hoan mở cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống và giải trí. Bị can này thuê ô tô đắt tiền, tự tạo cho mình một vỏ bọc doanh nhân thành đạt và tỏ ra có quan hệ rộng, có khả năng "chạy" việc làm vào các cơ quan nhà nước, trường học.

Khi các nạn nhân tin tưởng, Phan Thái Hoan yêu cầu nộp hồ sơ lý lịch cá nhân và nộp khoản tiền đặt cọc từ 100 - 500 triệu đồng để xin việc.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc của các nạn nhân, Phan Thái Hoan sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an đã bắt giữ được Hoan khi bị can này đang lẩn trốn ở Hà Nội.

Bước đầu, cơ quan công an xác định bị can này đã thực hiện thành công 5 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng của các nạn nhân.