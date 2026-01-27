Bắt giữ người phụ nữ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ tại TP.HCM

Theo đó, Công an xã Đông Thạnh đã bàn giao bà Lê Thị Mai Trâm (47 tuổi) cùng tang vật hơn 67 kg pháo nổ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ).

Tang vật pháo nổ trong vụ việc ẢNH: CTV

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện bà Trâm có biểu hiện nghi vấn kinh doanh hàng cấm nên triển khai theo dõi.

Khoảng 14 giờ ngày 30.12.2025, khi bà Trâm đang điều khiển xe máy chở 2 thùng giấy lưu thông trên đường Tô Ký (xã Đông Thạnh) thì bị tổ công tác ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong 2 thùng giấy chứa 9 hộp pháo nổ với tổng trọng lượng 14,6 kg.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Trâm tại một căn nhà không số trên đường DL4 (phường Thới Hòa, TP.HCM), cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 31 khối hình hộp là pháo nổ, có trọng lượng 52,6 kg.

Tổng trọng lượng tang vật pháo nổ mà cơ quan công an thu giữ trong vụ việc này là 67,2 kg. Vụ án đang được công an mở rộng điều tra, xử lý.