Bắt giữ nhóm tấn công, cướp xe của người đi đường ban đêm ở An Giang

Chiều 9.7, tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Nam (29 tuổi, ở xã Khánh Bình), Trần Văn Dương Thanh (29 tuổi) và Nguyễn Thị Thúy Duyên (20 tuổi, cùng ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nhóm nghi phạm Nguyễn Thị Thúy Duyên, Nguyễn Thanh Nam, Trần Văn Dương Thanh (từ trái qua) bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cướp tài sản

ẢNH: CAAG

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 5.7, Công an xã Nhơn Hội tiếp nhận tin báo của ông V.Đ.G (48 tuổi, ở xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang) về vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã.

Ông G. cho biết khoảng 1 giờ sáng 5.7, khi đang chạy xe máy đến đoạn đường vắng thuộc ấp Đồng Ky, xã Nhơn Hội, ông thì dừng lại nghỉ mệt. Bất ngờ, ông bị nhóm người lạ dùng dao tấn công gây thương tích ở vùng đầu và vùng bụng. Hoảng sợ, ông G. bỏ xe và chạy ra hướng quốc lộ 91C để thoát thân. Khi quay trở lại thì chiếc xe máy đã bị lấy mất.

Do mất nhiều máu, ông G. ngất xỉu, được người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Nhơn Hội triển khai nhiều tổ công tác đến hiện trường và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang xác minh, thu thập thông tin. Tiến hành xác minh, lực lượng công an nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có dấu hiệu của hành vi cướp tài sản nên khẩn trương truy xét nhóm gây ra vụ cướp.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định Nguyễn Thanh Nam, Trần Văn Dương Thanh và Nguyễn Thị Thúy Duyên gây ra vụ cướp nên phối hợp bắt giữ.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm thừa nhận đã lợi dụng đêm khuya, dùng hung khí gây thương tích cho ông G. để cướp tài sản của nạn nhân.

Hiện vụ cướp tài sản nêu trên được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định.