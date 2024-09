Bắt kẻ lấy danh nghĩa giám đốc để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh phòng thu

Ngày 21.9, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM, cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Lâm Thanh Quang (39 tuổi, ở Q.Bình Thạnh) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, công an xác định, ngày 1.10.2018, ông Võ Đức Thọ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lizks Việt Nam (viết tắt Công ty Lizks) và Huỳnh Lâm Thanh Quang ký hợp đồng hợp tác kinh doanh để cùng nhau chia lợi nhuận từ hoạt động cho thuê Booth Lizks Studio (phòng thu video ca nhạc di động).

Đến ngày 26.11.2018, Huỳnh Lâm Thanh Quang được ông Võ Đức Thọ ủy quyền để thực hiện ký kết các hợp đồng liên quan đến việc vận hành Booth Lizks Studio nhưng không uỷ quyền cho Quang ký các hợp đồng hợp tác đầu tư, huy động vốn.

Theo PC03, bị can Quang không được Công ty Lizks bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh nhưng bị can đã lấy danh nghĩa là Giám đốc kinh doanh và đại diện Công ty Lizks để ký hợp đồng hợp tác kinh doanh và nhận tiền hợp tác kinh doanh của nhiều cá nhân. Sau khi nhận tiền, bị can Quang và đồng bọn không thực hiện đúng mục đích mà chia nhau sử dụng cho mục đích cá nhân và mục đích khác.

PC03 cho biết, đến nay, đủ căn cứ xác định Huỳnh Lâm Thanh Quang đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 cá nhân 700 triệu đồng thông qua việc lấy danh nghĩa là Giám đốc kinh doanh và đại diện Công ty Lizks ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh Booth Karaoke nên đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho bị hại, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo ai là bị hại của Huỳnh Lâm Thanh Quang liên hệ với PC03 địa chỉ: số 674 đường Ba Tháng Hai, P.14, Q.10 (liên hệ số điện thoại điều tra viên 0908.768.679) trước ngày 10.10 để được giải quyết theo quy định.