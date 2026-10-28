Bắt khẩn cấp 3 người liên quan vụ đánh nhau gây náo loạn đường phố

Liên quan đến vụ đánh nhau ở địa bàn phường Thới An, ngày 25.10, Công an phường Thới An (TP.HCM) đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Hải, Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt để điều tra về hành vi "gây rối trật tự công cộng".

Bắt 3 người liên quan vụ đánh nhau gây náo loạn đường phố ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, chiều 20.10, Nguyễn Hoàng Hải chạy xe máy điện trên đường Nguyễn Ảnh Thủ thì có hành vi lạng lách, vượt và tạt đầu nhiều xe. Trong số các xe bị tạt đầu có 2 xe máy do nhóm của Đồng Thế Duy và Nguyễn Minh Kiệt điều khiển.

Bực tức trước hành vi trên, hai bên xảy ra cự cãi rồi dẫn đến đánh nhau. Thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người dân xung quanh đã chạy đến can ngăn nhưng những người này vẫn xông vào tấn công nhau.

Vụ ẩu đả diễn ra tại khu vực đông dân cư, có mật độ phương tiện qua lại cao khiến cả đoạn đường bị náo loạn, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân cũng như tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Sự việc đánh nhau được người dân quay clip lại và đăng tải lên mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, triệu tập và bắt giữ những người liên quan.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, khi tham gia giao thông cũng như trong đời sống thường nhật, nếu xảy ra va chạm hay mâu thuẫn, người dân cần giữ bình tĩnh, ứng xử ôn hòa và phối hợp giải quyết theo quy định. Tuyệt đối không sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn, tránh để lại những hậu quả đáng tiếc về sức khỏe, tính mạng và vướng vào vòng lao lý.