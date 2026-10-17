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    Công an TP.HCM tạm giữ 2 tài xế rượt đuổi, đánh nhau trên quốc lộ 51

    Hoàng Giáp - Nguyễn Long
    Sau va quệt giao thông, 2 tài xế xe đầu kéo rượt đuổi, đánh nhau ngay trên quốc lộ 51, gây ùn tắc giao thông cục bộ.

    Ngày 17.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định tạm giữ 2 tài xế là N.H.L (39 tuổi, ở TP.Cần Thơ) và H.V.H (46 tuổi, ở Nghệ An), để điều tra làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 16.10, tài xế H.V.H điều khiển xe đầu kéo biển kiểm soát 60H - 405.XX kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 60RM - 039.XX lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng từ thành phố Đồng Nai đi phường Bà Rịa (TP.HCM).

    Công an TP.HCM tạm giữ 2 tài xế rượt đuổi, đánh nhau trên quốc lộ 51- Ảnh 1.

    2 tài xế được đưa đến hiện trường

    ẢNH: CTV

    Trong quá trình di chuyển, xe của H. đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 51C - 242.XX kéo theo rơ moóc biển kiểm soát 51R - 269.XX do N.H.L điều khiển chạy cùng chiều.

    Khi đến khu vực ngã tư giao với đường N2 - 2, hướng vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 (thuộc khu phố Phú Hà, phường Phú Mỹ), L. đã điều khiển xe vượt lên, ép xe của H. dừng lại.

    Tiếp đó, L. xuống xe và cầm một đoạn ống tuýp kim loại dài khoảng nửa mét, đứng giữa quốc lộ 51 chửi bới, thách thức và yêu cầu H. xuống xe giải quyết vụ việc.

    Khi H. vừa bước xuống xe liền bị L. lao vào đánh 2 cái vào vùng đầu. Bị L. đánh, H. lấy một viên gạch lát vỉa hè ném vào người L.

    Công an TP.HCM tạm giữ 2 tài xế rượt đuổi, đánh nhau trên quốc lộ 51- Ảnh 2.

    N.H.L và H.V.H tại cơ quan công an

    ẢNH: CTV

    Khi L. bỏ chạy thì bị H. lượm thêm 2 cục gạch tiếp tục rượt đuổi, ném theo, gây náo loạn cả khu vực và khiến giao thông trên quốc lộ 51 bị ùn tắc cục bộ. Vụ việc chỉ dừng lại khi cả 2 nghe tiếng người dân tri hô "công an đến".

    Hậu quả, H. bị thương tích chảy máu ở vùng đầu và nhiều vết thương trên cơ thể, còn L. bị xây xát nhẹ.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an phường Phú Mỹ và Viện KSND Khu vực 12 phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, yêu cầu 2 tài xế về trụ sở làm rõ.

    Tại đây, cả 2 tài xế xe đầu kéo đã thừa nhận toàn bộ hành vi rượt đuổi đánh nhau trên quốc lộ 51.

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