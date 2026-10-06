Công an làm rõ vụ 6 thanh thiếu niên ném vỏ chai thủy tinh trên quốc lộ 51

Ngày 6.10, Công an xã Long Phước, thành phố Đồng Nai, cho biết vừa mời 6 thanh thiếu niên liên quan vụ ném vỏ chai thủy tinh trên quốc lộ 51 lên làm rõ.

Trước đó, ngày 2.10, công an phát hiện trên mạng xã hội TikTok có một tài khoản đăng tải video một số người điều khiển xe máy, ném vỏ chai thủy tinh trên quốc lộ 51, đoạn cầu vượt đường T1, thuộc xã Long Phước.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Phước phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Long Thành, Nhơn Trạch vào cuộc xác minh, xác định có 6 người liên quan gồm: B.V.Nh (19 tuổi); Đ.C.M (17 tuổi); H.M.Tr (15 tuổi); Tr.D.Ph.Q; Ng.H.G và H.Th.Ph (cùng 15 tuổi, ở phường Long Thành).

6 thanh thiếu niên bị công an mời lên làm rõ ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Qua làm việc, nhóm này khai nhận: Khoảng 18 giờ ngày 1.10, khi đang nhậu tại một quán ăn ở phường Nhơn Trạch, thì B.V.Nh rủ cả nhóm đi tìm vỏ chai thủy tinh mang lên cầu vượt nút giao T1 - quốc lộ 51 (xã Long Phước) tìm các đối tượng đua xe, nẹt bô để ném với mục đích dằn mặt, thì cả nhóm đồng ý.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, khi nhậu xong, 6 người đi trên 3 xe máy đã chạy dọc các tuyến đường tại phường Long Thành và thấy một tiệm phế liệu để 3 két nước ngọt đã qua sử dụng, nên đã lấy đi.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi cả nhóm đến đoạn cầu vượt nút giao T1 - quốc lộ 51, thấy có 2 thanh niên chạy xe máy (chưa rõ lai lịch) đi cùng chiều phía trước nên Nh. nói với cả nhóm đuổi theo.

Khi đến đoạn gần cây xăng đôi xã Long Phước, Ng.H.G lúc này lái xe máy chở Đ.C.M ngồi ôm két nước ngọt phía sau đã ném 1 vỏ chai thủy tinh về phía 2 thanh niên đi cùng chiều, nhưng không trúng. Sau đó cả 2 mang 3 két vỏ chai thủy tinh vứt bỏ, rồi về nhà.

Vụ việc đang được Công an xã Long Phước phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định.