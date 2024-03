Bắt khẩn cấp 9 người trong vụ đánh ghen náo loạn phố đi bộ

Chiều 23.3, Công an TP.Lai Châu (tỉnh Lai Châu) cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ hình sự 9 người để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các nghi phạm bị tạm giữ gồm: Vũ Thị Xuyến (36 tuổi, trú TX.Sa Pa, Lào Cai), Vũ Thị Xuân (38 tuổi, chị gái Xuyến, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Thái Thành (32 tuổi, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Thái Thịnh (56 tuổi, bố Thành, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Đức Mạnh (29 tuổi, trú TX.Sa Pa), Nguyễn Văn Linh (36 tuổi, trú TX.Sa Pa), Lê Thái Học (28 tuổi, trú TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai), Đỗ Anh Tuấn (30 tuổi, trú H.Yên Bình, Yên Bái) và Nguyễn Trung Hiếu (38 tuổi, trú TP.Lai Châu).

9 nghi phạm tại trụ sở công an DƯƠNG ANH

Bước đầu, Công an TP.Lai Châu xác định, ngày 21.3, Xuyến cùng Xuân, Linh, Thành, Mạnh, Thịnh, Học và một số người khác đến TP.Lai Châu tìm chồng Xuyến để nói chuyện, vì nghi ngờ chồng đang có quan hệ tình ái với một người tên H. (trú P.Tân Phong, TP.Lai Châu).

Khoảng 19 giờ ngày 21.3, Xuyến cùng nhóm của mình đến khu vực nhà chị H. ở phố đi bộ Hoàng Diệu (P.Tân Phong) thì thấy chồng đang ăn cơm cùng chị H. Hai bên sau đó xảy ra cãi vã to tiếng.

Khung cảnh hỗn loạn trong vụ đánh ghen DƯƠNG ANH

Thấy to tiếng, chị Phạm Thị Ngọc Y. (39 tuổi, trú P.Tân Phong, em dâu chị H.) đến và gọi chồng là Hiếu đến hỗ trợ. Ít phút sau, Hiếu cùng Tuấn đến để trợ giúp.

Đến nơi, Hiếu đã đấm Học. Thấy vậy, nhóm của Xuyến lao vào dùng ghế nhựa và một số vật cứng liên tiếp đánh Hiếu ngã ra đường và bị thương.

Thấy Hiếu bị đánh, Tuấn chạy về nhà Hiếu lấy 1 chiếc búa đinh và 1 con dao dài quay lại đánh Học và đưa búa cho Hiếu để đuổi, đánh lại đối phương.

Tang vật vụ án DƯƠNG ANH

Do có nhiều người vào can ngăn và thấy công an đến, 2 nhóm tự giải tán. Tuy nhiên, vụ đánh ghen gây náo loạn cả khu phố, nhiều người quay lại video và đăng lên mạng xã hội.

Vào cuộc điều tra, Công an TP.Lai Châu đã triệu tập những người liên quan về làm việc. Bước đầu, công an xác định vụ đánh ghen khiến 3 người trong nhóm của Xuyến bị thương.