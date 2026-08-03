Bắt khẩn cấp Khánh Sky

Ngày 3.8, Viện KSND Khu vực 7 tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Khánh Sky (tức Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, trú tỉnh Hưng Yên) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nghi phạm Khánh Sky ẢNH: CACC

Qua xác minh ban đầu, ngày 29.7, Khánh Sky đến xưởng của ông Trần Đình Tiệp (được biết đến với cái tên "Vua Quạt") tại xã Tam Giang (Bắc Ninh) và livestream khoảng 15 phút, dùng lời lẽ chửi bới, đe dọa và yêu cầu chủ xưởng ra gặp.

Đi cùng Hợi còn có Hồ Văn Khoa (34 tuổi, quê tại xã Sóc Sơn, Hà Nội; trú P.Bắc Giang, Bắc Ninh).

Vừa qua, Công an tỉnh Bắc Ninh phát thông báo truy tìm đối với Hồ Văn để xác minh, giải quyết nguồn tin đối với vụ việc có dấu hiệu của tội phạm gây rối trật tự công cộng.

Hồi tháng 3.2021, Hồ Văn Khoa từng bị TAND H.Thanh Miện (Hải Dương) phạt 30 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng và 9 tháng tù tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

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Theo cáo buộc, Khoa có mâu thuẫn với Dương Minh Tuyền (còn được gọi là thánh chửi). Ngày 4.1.2021, biết Tuyền lái ô tô về Hải Dương ăn cỗ tân gia, Khoa liền bắt taxi từ Hà Nội về, mang theo súng bắn đạn ghém nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến Hải Dương, Khoa điện thoại cho đồng phạm là Lã Văn Linh (27 tuổi, trú Hà Nội). Linh sau đó lái xe máy chở Khoa đến một quán karaoke thì phát hiện ô tô của Tuyền đang đỗ gần đó nên Khoa bắn 3 phát súng về phía ô tô. Gây án xong cả hai bỏ trốn về Hà Nội.