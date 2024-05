Bắt lô hàng thuốc lá điện tử gửi chuyển phát nhanh

Tối 6.5, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công thương) đã thông tin về vụ bắt giữ số lượng lớn sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu để hút thuốc lá điện tử, thuốc lá nhập lậu trên địa bàn TP.Hà Nội.

Cụ thể, trong ngày 6.5, Đội Quản lý thị trường số 1, Đội Quản lý thị trường số 24, thuộc Cục Quản lý thị trường TP.Hà Nội và Công an H.Hoài Đức (Hà Nội) đã kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ chuyển phát hàng hóa Quyết Đại Phát Express, tại số 15, ngõ 69 đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, H.Hoài Đức.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng liên ngành phát hiện cơ sở chuyển phát hàng hóa này có 18 máy hút thuốc lá điện tử nghi có xuất xứ từ Trung Quốc; 370 lọ tinh dầu thuốc lá điện tử trên vỏ hộp có chữ "Made in USA" và khoảng 6.300 gói thuốc lá thành phẩm khác, vỏ bao bì có chữ "Made in Denmark by" tương đương 12.600 bao thuốc lá.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường, vụ việc được lực lượng quản lý thị trường Hà Nội theo dõi trong gần 1 tháng để nắm bắt các di biến động, giao nhận, vận chuyển hàng hóa tại cơ sở này.

Đây là vụ việc điển hình trong việc lợi dụng dịch vụ chuyển phát hàng hóa để vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh hàng hóa là thuốc lá điện tử, đặc biệt là hàng cấm (thuốc lá thành phẩm dạng gói khác - thuốc lá lăn tay).



Cũng theo Tổng cục Quản lý thị trường, căn cứ thực tế kiểm tra và theo quy định tại điều 191, bộ Luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017, hoạt động chuyển phát hàng hóa của cơ sở kinh doanh Quyết Đại Phát Express có dấu hiệu của tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Đội Quản lý thị trường số 1 hoàn thiện hồ sơ để chuyển giao vụ việc có dấu hiệu tội phạm hình sự đến Công an H.Hoài Đức để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Trong văn bản gửi Ủy ban Xã hội của Quốc hội mới đây, Bộ Công thương cho rằng, các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới chưa được quản lý, chưa được phép lưu hành nhưng đã được bán trên thị trường và mạng internet; các hoạt động kinh doanh, quảng cáo tự phát tràn lan là vi phạm quy định của pháp luật

Tuy nhiên, luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện nay không có định nghĩa đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới như thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng.

Theo đó, Việt Nam đang tồn tại khoảng trống pháp lý trong việc quản lý loại hình sản phẩm mới này. Trong khi hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điếu ngoại nhập lậu với số lượng từ 1.500 bao trở lên có thể xử lý hình sự thì hành vi buôn lậu thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chưa chế tài xử lý đủ mạnh, chỉ xử lý hành chính dẫn đến tình hình buôn bán, tàng trữ, vận chuyển các mặt hàng này diễn biến rất phức tạp.

Thống kê từ năm 2021 đến nay, lực lượng quản lý thị trường phát hiện bắt giữ nhiều vụ buôn lậu, vận chuyển số lượng lớn các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng với số tiền xử phạt lên tới hàng chục tỉ đồng.

Cụ thể, năm 2021, lực lượng quản lý thị trường bắt giữ trên 75.000 sản phẩm, xử phạt vi phạm hành chính trên 5,3 tỉ đồng; năm 2023 xử phạt vi phạm buôn bán, vận chuyển thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng 7,7 tỉ đồng; năm 2023 xử lý 296 vụ với số tiền phạt 3,9 tỉ đồng. 4 tháng đầu năm nay, quản lý thị trường đã xử lý 71 vụ, với số tiền phạt 1,2 tỉ đồng.