Bật mí công dụng không ngờ của quả mận khô
Bật mí công dụng không ngờ của quả mận khô

Trang Châu - Bùi Oanh
22/03/2026 16:00 GMT+7

Mận khô không chỉ là món ăn vặt ngon miệng mà còn là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất dồi dào cho cơ thể. Theo chuyên trang sức khỏe WebMD, việc bổ sung loại quả này vào thực đơn hằng ngày giúp bảo vệ sức khỏe xương khớp, ổn định đường huyết và cải thiện hệ tiêu hóa hiệu quả, trở thành lựa chọn lý tưởng để duy trì sức sống bền bỉ.

Mận khô hay còn được gọi là mận sấy, loại quả này có màu nâu đỏ đậm, kết cấu dai và vị ngọt thanh đặc trưng. Lợi ích nổi bật nhất của mận khô nằm ở khả năng hỗ trợ tiêu hóa vượt trội. Nhờ chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, mận khô đóng vai trò như một bộ máy làm sạch đường ruột tự nhiên. Trong khi chất xơ không hòa tan giúp kích thích nhu động ruột, đẩy lùi tình trạng táo bón thì chất xơ hòa tan lại hỗ trợ hấp thụ dưỡng chất tốt hơn, giúp hệ vi sinh vật đường ruột luôn ở trạng thái cân bằng và khỏe mạnh.

Bật mí công dụng không ngờ của quả mận khô

