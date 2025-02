Bật mí quán ăn chuẩn vị Singapore với bánh Sing Puff giá từ 19.000 đồng

Singapore là quốc gia mà người dân đến từ rất nhiều nơi trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Vì thế, ẩm thực tại đảo quốc này có nhiều nét tương đồng với ẩm thực Việt Nam về nguyên liệu, sốt, và gia vị nên rất dễ tiếp cận, gây ghiền cho nhiều thực khách. Nếu ai đã từng tới đây hẳn sẽ thấy thích thú với cà phê vợt có hình thức, cách làm y chang với các quán ở quận 5 (TP.HCM).

Quán ăn chuẩn vị Singapore với bánh Sing Puff giá từ 19.000 đồng

Người Singapore cũng có phở xào nhưng nêm gia vị khác và nhiều nước hơn phở xào Hà Nội. Họ có cua sốt ớt hấp dẫn lấy sốt làm chủ đạo như người miền Nam chú trọng sốt cho món cua rang me. Rất nhiều quán cơm gà Hải Nam có mặt tại Việt Nam, trở thành một món ăn trưa văn phòng quen thuộc. Nhưng để tìm quán ăn có thực đơn đa dạng như món bánh Sing Puff, cua sốt ớt, phở xào,... chuẩn vị Singapore, có giá phải chăng không hề dễ. Quán ăn Singchiak (khu đô thị Mỗ Lao, Q.Hà Đông, Hà Nội) đã mở được khoảng 2 năm, có đầu bếp của Singapore sang tập huấn và đồng hành trong 6 tháng.

Giá một suất cơm gà ở đây từ 68.000 - 75.000 đồng, cua sốt ớt 599.000 đồng/ con kèm bánh bao chiên, phở xào ướt 95.000 đồng/ suất ẢNH: TUẤN MINH

"Kể ra món ăn ở đây thích nhất thì nhiều lắm, gần như món nào tôi cũng thích. Ví dụ, món cua sốt ớt của Singapore rất chuẩn vị. Thường thì tôi phải sang tận Singapore hay Malaysia mới được ăn cái vị như thế này.

Ngoài ra còn có cháo ếch, lẩu chim,... cũng rất ngon. Giá cả so với các nhà hàng khác tôi từng ăn mà có không gian đẹp như này, có thể họp hành trước khi bữa ăn diễn ra được thì giá ở đây rất hợp lý, thậm chí còn rẻ hơn một vài nơi", chị Đặng Thuý Hà, một khách hàng quen thuộc của quán Singchiak, chia sẻ.

Bánh Sing Puff có giá từ 19.000 đồng/chiếc ẢNH: TUẤN MINH

Chị Phạm Thị Hằng, chủ quán ăn Singchiak, cho biết nguyên liệu cua của quán thường được lựa cua tươi, có cân nặng đều khoảng 600 - 700 g, thịt chắc, thêm nước sốt với bí quyết riêng tạo nên món ăn hấp dẫn, đặc biệt khi vừa làm xong còn nóng hổi.

Bánh Sing Puff của quán có hình thức thoạt nhìn như một chiếc bánh gối nhưng ăn lại khác hẳn. Quán có các vị bánh như cá mòi, xá xíu, cà ri, pateso chiều lòng thực khách trong và ngoài nước. Nếu thực khách Việt chuộng vị xá xíu và pateso thì nhiều khách nước ngoài lại thích vị cà ri hơn cả. Bánh được làm thủ công với lớp vỏ giòn, nhiều lớp, nhân mềm, mọng nước.

Quán được khách hàng đánh giá là có mức giá vừa phải so với nhiều quán ăn Singapore khác ẢNH: TUẤN MINH

Rất nhiều món ăn Singapore được người Việt yêu thích vì được nấu từ loại nguyên liệu giống nhau như sườn, chim, cua, chân gà… lại như được làm mới về cách sử dụng gia vị, cách chế biến.

Món cơm gà Hải Nam cũng có gà luộc, có gỏi như cơm gà Hội An nhưng khác biệt khi thưởng thức, loại nước sốt, nước chấm cũng khác. Đặc biệt, cơm gà Singapore sẽ phong phú hơn với các vị như xá xíu, gà quay, có thể phối trộn theo yêu cầu, còn cơm gà Hội An lại có trứng non, rau thơm, một xíu hành khô thơm giòn hoặc gà sẽ làm thành gỏi với rau dăm.

Chị Nguyễn Khoa Diệu Linh, khách hàng của quán, cho biết thích ăn nhất là bánh Sing Puff nhân xá xíu và Sing Puff nhân pateso ẢNH: TUẤN MINH

Để đổi vị, trải nghiệm những cách chế biến món ăn khác trong những ngày Hà Nội giao mùa, thực khách có thể lựa chọn món ăn Singapore tại Singchiak để thưởng thức một mình, với bạn bè hay người thân đều vô cùng thích hợp.