Bắt một người Trung Quốc lừa đảo, bỏ trốn sang Việt Nam

Tối 12.7, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã phối hợp các cơ quan ngoại giao để bàn giao một người Trung Quốc có hành vi lừa đảo 35 tỉ đồng.



Trong ngày 12.7 tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn), Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Cục Đối ngoại (Bộ Công an) bàn giao Fang Liang (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho cơ quan Công an Trung Quốc.

Đây là bị can bị Công an tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) phát lệnh bắt giữ về hành vi lừa đảo hợp đồng kinh tế.

Cơ quan chức năng Việt Nam bàn giao Fang Liang (áo trắng) cho phía Trung Quốc NGUYỄN TÚ

Cơ quan công an xác định, năm 2019, Fang Liang chiếm đoạt 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 35 tỉ đồng) trong một giao dịch mua bán 2 thửa đất công nghiệp. Số tiền mà Fang Liang lừa đảo là tiền đặt cọc trong phi vụ này.

Fang Liang bỏ trốn ra nước ngoài từ ngày 17.9.2019. Sau gần 5 năm trốn tránh, ngày 25.4, Fang Liang nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và lẩn trốn tại TP.HCM.

Tiếp đó, Fang Liang ra TP.Đà Nẵng, thuê phòng tạm trú tại 1 khách sạn trên địa bàn Q.Ngũ Hành Sơn. Qua các biện pháp nghiệp vụ, từ giữa tháng 6, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Fang Liang đang có lệnh bắt giữ của Công an Trung Quốc.

Suốt nửa tháng sau đó, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng điều động các trinh sát mật phục, theo dõi mọi di biến động của đối tượng để củng cố chứng cứ, hồ sơ.

Ngày 17.6, sau khi có đủ thông tin, lực lượng trinh sát của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh bắt giữ Fang Liang. Trong gần 1 tháng qua, cơ quan ngoại giao và lực lượng công an 2 nước đã trao đổi nghiệp vụ, tìm phương thức áp tải và bàn giao phù hợp tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị trong ngày 12.7.