Bắt nạt học đường có thể gây trầm cảm, tự sát ở học sinh

Viện Sức khỏe tâm thần (Bệnh viện Bạch Mai) đang điều trị bệnh nhân 15 tuổi, là nữ sinh trung học cơ sở, nhập viện do có hành vi tự làm hại với những vết rạch trên tay, có những vết mới còn rớm máu.

"Bệnh nhân sang chấn tâm lý do bị bắt nạt học đường", thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Trường Sơn, Viện Sức khỏe tâm thần, cho biết.

Bắt nạt học đường có thể khiến trẻ trầm cảm, dẫn đến hành vi tự hại, ý nghĩ tự sát ẢNH MINH HỌA: ĐỖ HẰNG

Theo phản án từ gia đình, năm trước, khi học lớp 8, em bị các bạn trêu chọc, lan truyền những tin đồn không có thật; bị cười cợt khi điểm kém. Thậm chí, em từng bị các bạn nữ đánh hoặc trêu chọc thái quá; bị các bạn thuộc các gia đình khá giả cô lập.

Tác động tiêu cực do thường xuyên bị bắt nạt khiến em mất ngủ, buồn chán. Sáu tháng gần đây, tình trạng nặng hơn, em dễ khóc lóc vô cớ, có hành vi tự làm hại, ý nghĩ tự sát.

Tại Viện Sức khỏe tâm thần, sau 1 tháng điều trị, bệnh nhân đã cải thiện giấc ngủ, bớt khóc lóc nhưng vẫn hạn chế giao tiếp.

Bắt nạt là dạng phổ biến của bạo lực học đường

Viện Sức khỏe tâm thần chỉ ra, bắt nạt là dạng phổ biến nhất của bạo lực học đường. Một nghiên cứu năm 2025 có sự tham gia của hơn 7.350 học sinh Việt Nam từ 194 trường THCS đã ghi nhận 19,9% cho biết bị bắt nạt vài lần/tháng, cao hơn một số nước châu Á với tỷ lệ là 13,5% - 18,2%.

Hình thức bắt nạt phổ biến nhất là bị trêu chọc (15,8%). Kế đó là bị lan truyền những tin đồn ác ý (8,7%), và một số hành vi khác như: bị đe dọa, bị đánh, bị đăng thông tin lên mạng.

Đáng lưu ý, các bác sĩ đánh giá, bắt nạt trên mạng xã hội chiếm khoảng 10% và đang có xu hướng tăng.

Một số yếu tố nguy cơ bị bắt nạt: ngoại hình khác biệt, khó khăn học tập; thiểu số giới và tính dục; di cư; hoàn cảnh kinh tế khó khăn; trẻ đã từng bị bạo lực trong gia đình.

Trẻ có thể bị bắt nạt về thể chất (đánh, xô đẩy, giật đồ, phá đồ dùng; quay clip); lời nói (chửi, chế giễu, đặt biệt danh, đe dọa, lời lẽ phân biệt); quan hệ xã hội (cô lập, tẩy chay, tung tin đồn); trên mạng (tin nhắn đe dọa, chế ảnh, phát tán clip, lập nhóm nói xấu, mạo danh); tình dục (động chạm, phát tán hình ảnh nhạy cảm, cưỡng ép).

Chuyên gia của Viện Sức khỏe tâm thần lưu ý, gia đình, nhà trường cần phối hợp để kịp thời phát hiện, hỗ trợ và chấm dứt tình trạng trẻ bị bắt nạt học đường.

Các trường hợp có hành vi bắt nạt cũng cần được đánh giá nguyên nhân để có giải pháp hiệu quả. Vì một số trẻ tấn công người khác do bị rối loạn hành vi, rối loạn nhân cách, cần được can thiệp, điều trị, chứ không chỉ áp dụng các hình phạt.