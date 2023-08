Bắt nghi phạm giả danh công an lừa đảo chiếm đoạt 90 triệu đồng

Ngày 8.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an H.Thường Xuân vừa bắt giữ nghi phạm Lê Thanh Hưng (29 tuổi, ngụ xã Hòa An, H.Phú Hòa, Phú Yên), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Nghi phạm Lê Thanh Hưng và tang vật liên quan đến hành vi lừa đảo CÔNG AN THANH HÓA CUNG CẤP

Trước đó, Công an H.Thường Xuân nhận được tin báo của chị N.T.H. (42 tuổi, ngụ P.Đông Thọ, TP.Thanh Hóa), tố cáo một người đàn ông tự nhận là cán bộ đang công tác tại Công an H.Thường Xuân, lừa đảo, chiếm đoạt của chị H. 90 triệu đồng.

Vào cuộc điều tra, Công an H.Thường Xuân đã xác định Lê Thanh Hưng đã mua trang phục công an, sau đó mặc trang phục, chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội và tự giới thiệu là cán bộ công an đang công tác tại Công an H.Thường Xuân.

Hưng đã mạo danh là cán bộ công an để làm quen với chị N.T.H, sau đó viện nhiều lý do khác nhau để nhiều lần vay tiền của chị H., với tổng số tiền 90 triệu đồng.

Khi chị H. đòi lại tiền thì không liên lạc được với Hưng nên đã làm đơn trình báo gửi Công an H.Thường Xuân.

Sau khi xác định được nghi phạm, Công an H.Thường Xuân phối hợp Công an xã Hòa An, Công an H.Phú Hòa tiến hành bắt giữ Hưng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Tại nơi ở của nghi phạm Hưng, lực lượng công an đã thu giữ 1 còng số 8; 2 mũ bảo hiểm đeo phù hiệu công an là các tang vật liên quan đến hành vi phạm tội.