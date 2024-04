Bắt nghi phạm giả mạo Facebook người khác hứa giải cứu người để lừa đảo

Ngày 10.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Quốc Cương (30 tuổi, ngụ TP.HCM), để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Cương tại cơ quan công an NGUYỄN LONG

Theo điều tra ban đầu, tháng 9.2023, anh P.N.H (18 tuổi, ngụ H.Châu Đức) lên mạng xã hội tìm việc làm thì bị lừa đưa qua Myanmar. Tại đây, những người này yêu cầu mẹ anh H. chuyển 360 triệu đồng để chuộc con về.

Anh H. đã lên Facebook nhắn tin vào tài khoản Facebook có tên P.B TV, do ông L.V.P làm chủ để nhờ giải cứu (tài khoản Facebook của ông P. thường đăng tải các video giải cứu người bị lừa đảo xin việc tại nước ngoài - PV).

Lúc này, Cương lên tài khoản Facebook của ông P. đọc được thông tin anh H. nhờ giải cứu, nên Cương dùng Facebook khác có tên LAM THANH PHƯỚC để nhắn tin cho anh H. Cương đưa cho anh H. 2 số điện thoại, trong đó có 1 số của ông P. và 1 số của mình với mục đích giả là ông P. để lừa anh H. nói gia đình chuyển tiền cho mình.

Cương còn lấy hình ảnh của ông P. trên Facebook để làm ảnh đại diện và kết bạn với anh H. bằng số Zalo của mình.

Tháng 11.2023, anh H. nhắn tin cho gia đình nói liên hệ với số điện thoại của Cương (anh H. tin tưởng Cương là ông P. - PV) để nhờ giải cứu mình. Mẹ anh H. đã liên hệ với Cương để nhờ giải cứu con. Cương yêu cầu mẹ anh H. chuyển trước 160 triệu đồng vào số tài khoản mang tên Lê Văn Phong, còn lại 200 triệu Cương nói sẽ ứng trước để đưa H. về.

Thấy số tài khoản trùng với tên của tài khoản Facebook P.B TV nên mẹ anh H. đã nhanh chóng mượn tiền để chuyển 160 triệu đồng cho Cương. Cương xác nhận đã nhận được tiền và gửi cho mẹ anh H. hình ảnh hóa đơn đã chuyển 250 triệu đồng vào một số tài khoản khác, nói là người của đội hỗ trợ giải cứu H. đang ở Myanmar.

Sau khi chuyển tiền, mẹ anh H. nhiều lần hỏi về cách thức giải cứu người thì Cương lấy nhiều lý do rồi trốn tránh, cũng không trả lại tiền. Do nghi ngờ nên mẹ anh H. đã liên hệ trực tiếp với tài khoản Facebook P.B TV thì ông P. xác định không sử dụng số điện thoại như bà cung cấp, cũng không có số tài khoản mà bà đã chuyển tiền.

Biết bị lừa, mẹ anh H. đã đến cơ quan công an để trình báo.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Đức đã phối hợp Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xác định Cương là nghi can lừa tiền mẹ anh H. nên mời lên làm rõ. Tại cơ quan điều tra, Cương đã thừa nhận hành vi lừa đảo mẹ anh H. và trả lại 100 triệu đồng cho nạn nhân.