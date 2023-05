Thành lập 17 công ty để nhận tiền lừa đảo từ nước ngoài chuyển về Việt Nam

Ngày 29.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt 5 bị cáo thành lập công ty, mở tài khoản nhận tiền của nhóm người nước ngoài lừa đảo các công ty khác chuyển về Việt Nam để hưởng phần trăm.



Các bị cáo nghe HĐXX tuyên án NGUYỄN LONG

Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo Uzoh Emmanuel (35 tuổi, quốc tịch Nigeria) 14 năm tù giam; Nguyễn Thị Hạnh (42 tuổi, ngụ Đồng Nai) 11 năm tù giam; Nguyễn Thị Vinh (42 tuổi, ngụ Ninh Bình) 11 năm tù giam; Phạm Thanh Dũng (38 tuổi, ngụ Tiền Giang) 10 năm 6 tháng tù giam và Vũ Thành Trung (38 tuổi, ngụ Tiền Giang) 10 năm tù giam cùng về tội rửa tiền.

Theo cáo trạng, tháng 5.2017, Hạnh quen biết và sinh sống như vợ chồng với Uzoh tại TP.HCM. Khoảng tháng 8.2021, Uzoh được một người bạn tên Arinze (quốc tịch Nigeria) liên lạc nhờ lập công ty tại Việt Nam, rồi đăng ký mở tài khoản tại ngân hàng và chuyển thông tin cho Arinze.

Sau đó, Arinze sẽ xâm nhập vào tài khoản email của các công ty ở nước ngoài để lừa chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của công ty do Uzoh lập tại Việt Nam.

Cả 2 thỏa thuận, về số tiền lừa được, sau khi Uzoh rút ra sẽ chuyển 80% cho Arinze, 20% còn lại cho Uzoh. Uzoh đồng ý và bàn bạc với Hạnh để tìm người mở công ty. Uzoh và Hạnh cùng thỏa thuận sẽ trả 10% số tiền nhận được cho người mở công ty.

Hạnh trao đổi với Vinh toàn bộ câu chuyện mà Uzoh bàn bạc với Hạnh. Hạnh thống nhất với Vinh số tiền 10% thì Hạnh giữ lại 4%, còn 6% sẽ trả cho Vinh.

Vinh đã bàn bạc với Dũng (bạn trai Vinh) và cùng thống nhất trả công 2% cho người lập công ty. Sau đó, Dũng rủ Trung tham gia.

Nhóm của Uzoh đã thành lập 17 công ty và có 2 lần thực hiện hành vi rút tiền. Lần thứ nhất, ngày 27.8.2021, nhóm của Uzoh rút hơn 233.000 euro từ nước ngoài chuyển vào công ty do Dũng làm giám đốc. Sau khi nhận 20% từ số tiền trên, nhóm của Uzoh đã chia theo tỉ lệ thống nhất trước đó, riêng Trung không tham gia nên không nhận tiền.

Lần thứ 2, cuối tháng 9.2021, một người Nigeria khác là Ofia liên hệ với Uzoh để cùng thực hiện hành vi, thủ đoạn, tỉ lệ ăn chia tương tự như Arinze thì Uzoh đồng ý. Ngày 18.10.2021, Ofia báo cho Uzoh là tiền đã vào tài khoản của công ty của nhóm Uzoh lập, do Trung làm giám đốc.

Ngày 20.10.2021, nhóm Uzoh đến ngân hàng rút hơn 100.000 USD từ nước ngoài chuyển vào tài khoản công ty do Trung làm giám đốc. Tuy nhiên, do Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đề nghị ngân hàng phong toả tài khoản nên nhóm Uzoh không rút được.

Biết vụ việc thành lập công ty để nhận tiền lừa đảo đang bị công an điều tra nên nhóm của Uzoh bỏ trốn và lần lượt bị bắt sau đó.