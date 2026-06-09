Bắt nghi phạm hiếp dâm bé gái 5 tuổi rồi quay clip

Sáng 9.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tạc (23 tuổi, ngụ xã Tân An, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam bị can Lê Văn Tạc để điều tra, xử lý về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi ẢNH: HOÀNG ĐÔ

Theo điều tra ban đầu, qua thời gian theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang phát hiện một tài khoản mạng xã hội đã đăng tải nội dung clip có dấu hiệu thực hiện hành vi xâm hại tình dục bé gái khoảng 5 tuổi xảy ra trên địa bàn tỉnh An Giang.

Từ đó, lực lượng Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 1.6, được sự hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ kịp thời của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an tỉnh An Giang đã xác định Lê Văn Tạc (23 tuổi, ngụ xã Tân An) đang làm công nhân tại phường Dĩ An, TP.HCM là nghi phạm thực hiện vụ hiếp dâm trẻ em nêu trên nên đã triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, bước đầu Lê Văn Tạc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Tạc khai nhận, vào thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát năm 2021, bé T. (khi đó 5 tuổi, ngụ xã Đông Hải, tỉnh Cà Mau) được mẹ đưa đến xã Tân An để gửi cho mẹ của Tạc trông giữ. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, bé T. ở chung nhà với Tạc nên Tạc thường xuyên ở chung phòng cùng bé. Do đó Tạc nảy sinh ý định và thực hiện hành vi xâm hại tình dục với bé và quay video lại, sau đó video bị phát tán lên mạng xã hội.

Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.