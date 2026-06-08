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Thời sự Pháp luật

Bắt bị can 19 tuổi 'quan hệ' với người yêu nhí quen qua mạng xã hội

Trần Ngọc
Trần Ngọc
08/06/2026 16:20 GMT+7

Công an tỉnh An Giang vừa bắt Dương Tú Nghiệp để điều tra về hành vi giao cấu và hiếp dâm trẻ em. Trước đó, qua mạng xã hội, Nghiệp làm quen với bé gái 12 tuổi rồi dụ dỗ người yêu nhí quan hệ tình dục.

Chiều 8.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Tú Nghiệp (19 tuổi, ở phường Tô Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt bị can 19 tuổi hiếp dâm người yêu nhí quen qua mạng xã hội- Ảnh 1.

Công an tỉnh An Giang đọc lệnh khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Tú Nghiệp về hành vi giao cấu và hiếp dâm người dưới 16 tuổi

ẢNH: CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 12.2024, qua mạng xã hội, Dương Tú Nghiệp quen biết và phát sinh tình cảm với em P. (khi đó chỉ mới 12 tuổi, cùng ngụ địa phương). Qua thời gian quen biết, trong ngày 20.4 và ngày 22.11.2025, Nghiệp dụ dỗ, rồi quan hệ tình dục với người yêu nhí. 

Sau đó, mẹ của P. phát hiện sự việc nên tố giác hành vi của Nghiệp đến cơ quan công an. Trong quá trình điều tra, Nghiệp đã thừa nhận toàn bộ hành vi giao cấu và hiếp dâm đối với P. Hiện vụ việc được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

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Bị khởi tố vì giao cấu với bạn gái 'nhí' quen trên mạng xã hội

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