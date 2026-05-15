Bắt nghi phạm từ Hải Phòng vào Cần Thơ trộm vàng và kim cương

Ngày 15.5, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an thành phố Hải Phòng truy bắt thành công Trần Văn Sơn (33 tuổi, ở phường Hòa Bình, thành phố Hải Phòng), là nghi phạm trộm vàng và kim cương ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30.4, vợ chồng ông N.H.N (ở phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ) đi du lịch về thì phát hiện nhà có dấu hiệu bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản. Qua kiểm tra, họ phát hiện bị mất nhiều trang sức bằng vàng, kim cương và 20 triệu đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 1,5 tỉ đồng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ nhanh chóng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, truy xét nghi phạm gây án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng khoanh vùng và xác định Trần Văn Sơn, nhưng Sơn đã bỏ trốn về Hải Phòng.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát hình sự đã cử một tổ công tác vượt hơn 2.000 km đến thành phố Hải Phòng phối hợp truy bắt nghi phạm.

Tại cơ quan công an, Sơn thừa nhận do cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định vào miền Nam tìm nhà có tài sản sẽ đột nhập và trộm cắp. Ngày 28.4, Sơn đi máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM, sau đó mua công cụ để chuẩn bị gây án.

Ngày 29.4, Sơn bắt xe khách từ Bến xe Miền Tây đi Cà Mau. Khi đến trạm dừng chân tại Công ty Tân Huê Viên, Sơn xuống xe, thuê xe ôm chở đến các khu dân cư để tìm nơi trộm cắp tài sản.

Khi đến một khu dân cư ở phường Sóc Trăng, thấy có căn biệt thự lớn, cửa mở, chỉ có một người giúp việc lớn tuổi bên trong nên Sơn trèo hàng rào leo lên nóc nhà lẩn trốn. Lợi dụng lúc người giúp việc đi vắng, Sơn đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản.

Sau khi lấy được tài sản, Sơn nhanh chóng thuê xe ôm chở đến cầu Cần Thơ rồi bắt xe khách đi lên TP.HCM. Trên đường đi, Sơn xuống xe đi bộ một đoạn nhằm tránh sự truy vết của lực lượng công an. Khi đến một nhà nghỉ, Sơn thay quần áo để thay đổi đặc điểm nhận dạng.

Hành trình tiếp theo, từ TP.HCM, Sơn bắt xe khách ra Đà Lạt và Nha Trang. Tại Nha Trang, Sơn đi máy bay ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản trộm cắp và khi về đến Hải Phòng thì bị công an bắt giữ.

Hiên vụ trộm vàng và kim cương nêu trên đang được Công an anh thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.