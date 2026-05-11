Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM bắt người đột nhập Miếu Bà Chúa Xứ trộm vàng, đồ thờ

Hoàng Huy
Hoàng Huy
11/05/2026 10:27 GMT+7

Công an TP.HCM cho biết đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Trọng đột nhập Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung, lấy trộm nhiều đồ thờ tự bằng đồng và 1 lượng vàng trên tượng Phật.

Ngày 11.5, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Long Nguyên (TP.Thủ Dầu Một cũ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên địa bàn.

Công an TP.HCM bắt người đột nhập Miếu Bà Chúa Xứ trộm vàng, đồ thờ- Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Văn Trọng bị bắt giữ

ẢNH: THANH TUYỀN

Theo điều tra ban đầu, sáng sớm 30.4, ông N.N.T (68 tuổi, ở phường Long Nguyên) đến Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung để dọn dẹp vệ sinh như thường lệ. Tại đây, ông phát hiện chốt cửa chính đã bị kẻ gian phá hủy.

Tiến hành kiểm tra bên trong chánh điện, ông T. bàng hoàng phát hiện hàng loạt đồ thờ tự bằng đồng "không cánh mà bay", bao gồm: 1 lư hương, 2 chân đèn; 8 thanh đao thờ; 1 bộ ấm chén (6 ly đồng).

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Long Nguyên đã khẩn trương khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, quê Cần Thơ).

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Trọng đã bị các trinh sát tóm gọn khi đang ẩn náu tại khu vực xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (cũ).

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản ở Miếu Bà Chúa Xứ. Nghi phạm Trọng khai nhận sau khi đột nhập và lấy trộm số đồ đồng đã mang đi bán tại một tiệm đồ cũ trên địa bàn phường Thủ Dầu Một để lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, Trọng còn khai nhận thêm đã lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng kèm mặt dây chuyền hình Phật (trọng lượng khoảng 1 lượng vàng) đang được đeo trên tượng Phật trong miếu.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật có liên quan. Vụ việc đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Khởi tố 2 bị can thực hiện 5 vụ trộm, cướp tài sản trong 2 ngày

Khởi tố 2 bị can thực hiện 5 vụ trộm, cướp tài sản trong 2 ngày

Chỉ trong 2 ngày, 2 bị can đã thực hiện 5 vụ trộm, cướp tài sản ở các địa phương khác nhau của thành phố Đồng Nai.

Đặt mật khẩu thẻ ATM đơn giản, bị kẻ gian trộm thẻ, rút hàng chục triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Công An TP.HCM trộm cắp tài sản ở Miếu Bà Chúa Xứ Trộm cắp tài sản Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung phường Long Nguyên
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận