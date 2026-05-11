Công an TP.HCM bắt người đột nhập Miếu Bà Chúa Xứ trộm vàng, đồ thờ

Ngày 11.5, Công an TP.HCM cho biết Công an phường Long Nguyên (TP.Thủ Dầu Một cũ) đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung trên địa bàn.

Nghi phạm Nguyễn Văn Trọng bị bắt giữ ẢNH: THANH TUYỀN

Theo điều tra ban đầu, sáng sớm 30.4, ông N.N.T (68 tuổi, ở phường Long Nguyên) đến Miếu Bà Chúa Xứ Nguyên Nhung để dọn dẹp vệ sinh như thường lệ. Tại đây, ông phát hiện chốt cửa chính đã bị kẻ gian phá hủy.

Tiến hành kiểm tra bên trong chánh điện, ông T. bàng hoàng phát hiện hàng loạt đồ thờ tự bằng đồng "không cánh mà bay", bao gồm: 1 lư hương, 2 chân đèn; 8 thanh đao thờ; 1 bộ ấm chén (6 ly đồng).

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Long Nguyên đã khẩn trương khoanh vùng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Trọng (25 tuổi, quê Cần Thơ).

Sau nhiều ngày lẩn trốn, Trọng đã bị các trinh sát tóm gọn khi đang ẩn náu tại khu vực xã Tập Ngãi, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh (cũ).

Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Văn Trọng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội trộm cắp tài sản ở Miếu Bà Chúa Xứ. Nghi phạm Trọng khai nhận sau khi đột nhập và lấy trộm số đồ đồng đã mang đi bán tại một tiệm đồ cũ trên địa bàn phường Thủ Dầu Một để lấy tiền tiêu xài.

Đáng chú ý, Trọng còn khai nhận thêm đã lấy trộm 1 sợi dây chuyền vàng kèm mặt dây chuyền hình Phật (trọng lượng khoảng 1 lượng vàng) đang được đeo trên tượng Phật trong miếu.

Hiện cơ quan công an đã thu giữ sợi dây chuyền cùng một số tang vật có liên quan. Vụ việc đang được Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.