Đặt mật khẩu thẻ ATM đơn giản, bị kẻ gian trộm thẻ, rút hàng chục triệu đồng

Ngày 9.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Sơn Lâm (21 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu, Quảng Trị), để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 7.5, Công an xã Ninh Châu tiếp nhận tin báo tố giác của chị T.T.B (45 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu) về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 thẻ ATM và rút trộm tiền trong tài khoản của chị B.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Sơn Lâm (áo đỏ) ẢNH: THANH LỘC

Công an xã Ninh Châu đã tiến hành các biện pháp truy xét nhanh, xác định Võ Sơn Lâm đã thực hiện hành vi nói trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Sơn Lâm đã lấy trộm thẻ ngân hàng của chị B., Lâm đoán được mật khẩu của chị B. (chị B. đặt mật khẩu đơn giản) và đến các cây ATM rút trộm tổng cộng 48,49 triệu đồng.

Lâm từng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

Từ vụ án trên, Công an xã Ninh Châu khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp để phòng ngừa trộm cắp tài sản thông qua chiếm đoạt thẻ ATM.

Cụ thể, cất, giấu thẻ ATM kỹ, đặt ở vị trí không để người khác biết hoặc thường xuyên mang theo bên người; thường xuyên kiểm tra thẻ ATM và thông báo biến động tài khoản để kịp thời phát hiện, trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản trái phép; đặt mật khẩu thẻ ATM ít liên quan đến thông tin cá nhân để tránh bị kẻ gian đoán ra (tuyệt đối không đặt mật khẩu bằng ngày, tháng, năm sinh, các dãy số như 123456).