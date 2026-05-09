Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Đặt mật khẩu thẻ ATM đơn giản, bị kẻ gian trộm thẻ, rút hàng chục triệu đồng

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
09/05/2026 12:52 GMT+7

Do chủ thẻ ATM đặt mật khẩu đơn giản, nên khi lấy trộm thẻ, kẻ gian đã đoán được và nhiều lần rút tiền tại các cây ATM, tổng cộng hơn 48 triệu đồng.

Ngày 9.5, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Võ Sơn Lâm (21 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu, Quảng Trị), để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".

Trước đó, ngày 7.5, Công an xã Ninh Châu tiếp nhận tin báo tố giác của chị T.T.B (45 tuổi, ở thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu) về việc bị kẻ gian lấy trộm 1 thẻ ATM và rút trộm tiền trong tài khoản của chị B.

Đặt mật khẩu thẻ ATM đơn giản, bị kẻ gian trộm thẻ, rút hàng chục triệu đồng - Ảnh 1.

Cơ quan công an thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Sơn Lâm (áo đỏ)

ẢNH: THANH LỘC

Công an xã Ninh Châu đã tiến hành các biện pháp truy xét nhanh, xác định Võ Sơn Lâm đã thực hiện hành vi nói trên.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Võ Sơn Lâm đã lấy trộm thẻ ngân hàng của chị B., Lâm đoán được mật khẩu của chị B. (chị B. đặt mật khẩu đơn giản) và đến các cây ATM rút trộm tổng cộng 48,49 triệu đồng. 

Lâm từng có 2 tiền án về tội "trộm cắp tài sản".

Từ vụ án trên, Công an xã Ninh Châu khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp để phòng ngừa trộm cắp tài sản thông qua chiếm đoạt thẻ ATM

Cụ thể, cất, giấu thẻ ATM kỹ, đặt ở vị trí không để người khác biết hoặc thường xuyên mang theo bên người; thường xuyên kiểm tra thẻ ATM và thông báo biến động tài khoản để kịp thời phát hiện, trình báo việc bị chiếm đoạt tài sản trái phép; đặt mật khẩu thẻ ATM ít liên quan đến thông tin cá nhân để tránh bị kẻ gian đoán ra (tuyệt đối không đặt mật khẩu bằng ngày, tháng, năm sinh, các dãy số như 123456).

Tin liên quan

Kiên Giang: Đường dây lấy cắp thông tin thẻ ATM, chiếm đoạt tài sản bị triệt phá

Kiên Giang: Đường dây lấy cắp thông tin thẻ ATM, chiếm đoạt tài sản bị triệt phá

Bằng thủ đoạn lấy cắp thông tin thẻ ATM, thẻ tín dụng. 4 bị can là cựu nhân viên của một công ty dịch vụ tài chính đã sử dụng thông tin thẻ để mua sắm nhằm chiếm đoạt tài sản.

TP.HCM: Bắt giữ nhóm mạo danh nhân viên ngân hàng, làm thẻ ATM giả để lừa đảo

Trộm thẻ ATM trong nhà tắm công cộng, dò mật khẩu rút trộm 51 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Thẻ ATM trộm cắp Quảng Trị trộm thẻ ATM Trộm cắp tài sản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận