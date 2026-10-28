Bất ngờ chạy iOS 26, Surface Duo 2 bỗng nhiên thành 'iPhone Duo'

Sau nhiều năm kể từ khi Microsoft ngừng thử nghiệm dòng điện thoại màn hình kép Surface Duo, một nhà phát triển đã mang đến cho Surface Duo 2 một sức sống mới bằng cách cài đặt iOS 26 của Apple lên thiết bị này. Kết quả là một chiếc điện thoại chạy Android giờ đây trông và cảm giác giống như iPhone Duo vừa ra mắt, ngay cả khi không cần đến sự can thiệp từ Apple.

Chiếc Surface Duo 2 được nhận diện là iPhone 17 Pro Max ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

Theo Gizmochina, nhà phát triển SmuOS đã chia sẻ hình ảnh và thông tin chi tiết về chiếc Surface Duo 2 đã được chỉnh sửa với trang tin Windows Central. Dù màn hình bị nứt, thiết bị vẫn hoạt động với phiên bản hệ điều hành iOS 26.5.2. Nhờ vào việc sử dụng ảnh khôi phục chính thức của iPhone 17 Pro Max, hệ thống tự nhận diện chiếc Surface Duo 2 này là mẫu điện thoại cao cấp nhất của Apple vào năm ngoái.

Giao diện của iOS trên Surface Duo 2 đã tự động điều chỉnh kích thước khá tốt trên hai màn hình, mang lại trải nghiệm tương tự như trên iPhone Duo. Ví dụ, trong phần Cài đặt, thanh bên nằm ở bên trái trong khi các tùy chọn mở rộng chiếm phần không gian còn lại.

Một số hạn chế khi Surface Duo 2 chạy iOS 26

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Viền bản lề vật lý chia đôi hai màn hình vẫn gây ra một số vấn đề. Trong ứng dụng Điện thoại, các phím 2, 5 và 8 trên trình quay số bị che khuất hoàn toàn bởi khoảng trống ở giữa. Tình trạng tương tự cũng xảy ra với thông báo hoặc văn bản nằm ngay giữa màn hình trong các ứng dụng khác. Mặc dù màn hình cảm ứng hoạt động tốt, nhưng toàn bộ hệ thống hiện bị giới hạn ở tốc độ khung hình 37 fps (khung hình/giây).

Các phím 2, 5, và 8 bị che khuất hoàn toàn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID CENTRAL

SmuOS vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Kế hoạch của nhà phát triển là làm cho Surface Pen hoạt động giống như Apple Pencil, một chi tiết đặc biệt quan trọng khi Apple đã thêm hỗ trợ Pencil vào iPhone Duo. Ngoài ra, nhà phát triển này cũng đang quan tâm đến việc chuyển bản dựng iOS 27 mới hơn dành cho iPhone Duo sang phần cứng Surface Duo 2.

Dự án này không chỉ đơn thuần là một mô phỏng khi nó liên quan đến việc khởi động nhân XNU mã nguồn mở của Apple với trình tải UEFI tùy chỉnh trên phần cứng màn hình kép Snapdragon mà Microsoft đã từ bỏ từ nhiều năm trước. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa hoàn thiện, dự án cho thấy sự sáng tạo không giới hạn của cộng đồng modding.

Điều thú vị là dự án này mở ra một chương mới cho dòng Surface Duo, đặc biệt trong bối cảnh iPhone Duo của Apple đang đối mặt với những vấn đề về phần cứng và phần mềm, bao gồm cả những báo cáo về việc màn hình bị vỡ dọc theo bản lề chỉ sau vài giờ sử dụng.