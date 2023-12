Bất ngờ đăng kiểm… vắng

Xe kiểm định ra vào thoải mái

Sáng qua (11.12), PV Thanh Niên ghi nhận tình hình đăng kiểm trên địa bàn TP.HCM. Tại Trung tâm đăng kiểm (TTĐK) 50-04V ở Khu công nghiệp Cát Lái, P.Thạnh Mỹ Lợi, TP.Thủ Đức, tình hình đăng kiểm vẫn diễn ra bình thường, dù cách đây mấy ngày lãnh đạo của TTĐK này đã bị bắt tạm giam để điều tra các sai phạm. Điều dễ nhận thấy là lượng xe đến kiểm định không nhiều, nếu cách đây nửa tháng nhân viên bảo vệ phải ra chặn xe từ bên ngoài, yêu cầu chủ xe đăng ký qua ứng dụng thì đến sáng 11.12, các loại phương tiện đều ra vào thoải mái, không gặp bất cứ trở ngại nào. Sáng đầu tuần nhưng lượng xe đến đăng kiểm ước tính chỉ khoảng vài chục chiếc và tiến độ thực hiện khá nhanh chóng.

Tại TTĐK 50-03S trên QL13, P.Hiệp Bình Chánh, TP.Thủ Đức, lượng xe đến kiểm định tương đối đông hơn nhưng cũng chưa ùn tắc so với thời điểm cách đây nửa năm. Lượng xe đến kiểm định vào sáng 11.12 vào khoảng 30 - 40 chiếc, xếp hàng kéo dài gần đến đầu đường nhưng khá trật tự dưới sự hướng dẫn của nhân viên bảo vệ. Khi PV liên hệ, bảo vệ tại đây cho biết cứ xếp hàng nối đuôi, không cần đăng ký qua ứng dụng (app). Ghi nhận trên hệ thống, công suất kiểm định của TTĐK này là 108 xe/ngày nhưng tỷ lệ đăng ký qua app chỉ khoảng 50 - 60%.

Tại TTĐK 50-03V trên đường Phú Châu, P.Tam Bình, TP.Thủ Đức, tình hình đăng kiểm cũng khá vắng vẻ, đoạn đường từ đầu QL1A đi vào khá thông thoáng khi hàng quán hai bên đường cũng không còn xuất hiện nhiều như trước. Chủ tiệm tạp hóa ngay trước cổng TTĐK này nhận xét: "Trước đây, vào thời điểm cuối năm thì tình hình đăng kiểm rất căng thẳng. Tôi nhớ cuối năm ngoái, dòng xe xếp hàng từ bên trong ra đến ngoài đường lớn, chờ đợi qua đêm, gây bức xúc cho người đi đường và cả tiểu thương. Nhưng năm nay không hiểu sao lại vắng đến như vậy. Buôn bán như chúng tôi cũng ế ẩm".

Trò chuyện với PV, anh C.M.H, tài xế đang chờ đăng kiểm tại TTĐK 50-03V, cho biết: "Tôi nghe thông tin cuối năm đăng kiểm sẽ ùn tắc nên hơi lo lắng, nhưng đến đây mới thấy rất thông thoáng chứ không phải chờ đợi lâu, những xe đi sớm thì có thể ra về trong buổi sáng, còn xếp hàng trễ hơn thì đến chiều là xong. Thời gian trước đi đăng kiểm rất khó khăn, bây giờ vắng vẻ thế này, tôi cảm thấy khá bất ngờ".

Xe cũ, xe mới đều giảm mạnh

Trao đổi với Thanh Niên, ông Huỳnh Văn Thiệt, Giám đốc TTĐK 50-01S (TP.HCM), chia sẻ: "Thông thường cuối năm là thời điểm đăng kiểm nhộn nhịp nhất khi nhiều người tranh thủ mua xe để ăn tết. Nhưng năm nay ngành đăng kiểm có nhiều chính sách mới, tạo điều kiện cho chủ xe tốt hơn như miễn đăng kiểm xe mới 100%, tự động gia hạn kiểm định cho những xe không kinh doanh dưới 9 chỗ… Bên cạnh đó, tình hình kinh tế khó khăn khiến cho nhu cầu mua sắm xe chơi tết cũng giảm. TTĐK của chúng tôi nằm ngay trong nội thành, các đối tượng kiểm định chính là xe gia đình nên bị ảnh hưởng nặng là điều dễ hiểu. Từ khoảng tháng 7 âm lịch đến nay TTĐK luôn hoạt động dưới công suất, dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán sẽ đông hơn, nhưng khó có khả năng xảy ra ùn tắc".

Theo Sở GTVT TP.HCM, trên địa bàn TP hiện có 17/19 TTĐK đang hoạt động. Trong đó, tổng số dây chuyền kiểm định đang hoạt động là 36/53; tổng số đăng kiểm viên đang làm việc tại các đơn vị là 135/197 người; năng suất kiểm định trung bình 51.840 lượt xe/tháng. Nhu cầu kiểm định dự báo sẽ tăng mạnh trong tháng 12 này (60.190 lượt phương tiện), nhưng có thể do đã thông báo từ trước nên nhiều tài xế, chủ xe đã chủ động đăng kiểm ở địa bàn khác, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có hiện tượng ùn tắc.

Trên thị trường ô tô, tình hình mua sắm của người dân cũng rất trầm lắng. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, đây thường là khoảng thời gian mua sắm xe mới để có phương tiện đi lại trong những ngày lễ, tưởng rằng thị trường sẽ tấp nập, tuy nhiên tình hình đang hoàn toàn trái ngược. Đây là một hiện tượng hiếm thấy bởi theo thông lệ, giai đoạn cuối năm luôn là dịp các hãng xe và đại lý tranh thủ tăng giá bán. Nhưng năm nay, hiện tại nhiều mẫu ô tô đang được giảm giá rất sâu kèm thêm hàng loạt chương trình ưu đãi khác. Ngoại trừ một số mẫu xe kén chọn người dùng, hầu hết các loại xe khác đều đang sẵn hàng để giao sớm. Các thương hiệu xe phổ biến trên thị trường VN đều giảm giá trên diện rộng như Toyota, Hyundai, Honda, Suzuki, Mitsubishi…

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô VN (VAMA), do sức mua giảm, các hãng xe đều phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất, dẫn đến sản lượng tiêu thụ giảm trung bình 29% toàn ngành. Còn theo Bộ Công thương, sản lượng ô tô lắp ráp 11 tháng qua chỉ đạt 308.600 chiếc, sản lượng xe máy lắp ráp chỉ đạt 2,892 triệu chiếc, giảm lần lượt 15% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau khi lấy lại nhịp tăng trưởng trong tháng 9.2023, sức mua ô tô trên thị trường đang chững lại bất chấp nhiều mẫu mã ô tô được giảm giá bán và chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ đối với ô tô lắp ráp trong nước vẫn đang có hiệu lực.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, kết thúc năm 2023, thị trường ô tô VN khó có khả năng đạt doanh số hơn 404.000 xe như năm 2022 mà chỉ đạt khoảng 70%, do tác động của yếu tố kinh tế khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.

Khi nào tăng phí đăng kiểm ô tô?

Cục Đăng kiểm VN đã trình phương án điều chỉnh tăng mức thu giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới đang lưu hành, với mức tăng từ 26 - 28%. Song song đó, Cục Đăng kiểm VN cũng đề xuất chuyển dịch vụ kiểm định xe cơ giới từ "nhà nước định giá cụ thể" sang "nhà nước định giá tối đa", nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Lý do đưa ra đề xuất trên được Cục Đăng kiểm VN lý giải là do số lượng các đơn vị đăng kiểm tư nhân tăng nhanh, làm tăng tính chất cạnh tranh của thị trường cung cấp dịch vụ kiểm định xe. Hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới chủ yếu do các đơn vị đăng kiểm tư nhân cung cấp chiếm 68,3% số lượng các TTĐK. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, dịch vụ kiểm định xe cơ giới không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, không phải hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước sản xuất, kinh doanh. Do đó, cần chuyển từ "nhà nước định giá cụ thể" sang "nhà nước chỉ quy định giá trần" là phù hợp.

Mới đây, Hiệp hội Ô tô vận tải VN cũng đã có công văn đề nghị Bộ GTVT sớm điều chỉnh mức giá dịch vụ này nhằm chăm sóc tốt hơn cho lực lượng đăng kiểm viên, tránh tình trạng thu nhập quá thấp so với sức lao động bỏ ra, dẫn đến hiện tượng nhũng nhiễu, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Tuy nhiên, hiện một số quy trình vẫn chưa hoàn tất, theo Cục Đăng kiểm VN, nếu quy trình thuận lợi thì sớm nhất đến đầu năm 2024 mới có thể ban hành chính sách giá mới.