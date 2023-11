Kiên Giang: Bắt một đăng kiểm viên

Cơ quan CSĐT Công an TP.Pleiku phối hợp Viện KSND TP.Pleiku, Gia Lai vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 bị can nguyên là phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về tội nhận hối lộ.