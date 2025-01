Bất ngờ gặp Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' gói bánh chưng tết

Nhiều năm trước, Bảo An (tên đầy đủ Nguyễn Ngọc Bảo An. sinh năm 2006) là cái tên quen thuộc trong nhiều video ca nhạc (MV) với nhiều ca khúc thịnh hành dành cho thiếu nhi. Nữ ca sĩ còn là người có 3 MV nằm trong số những video clip Việt Nam đạt nhiều lượt xem nhất trên YouTube gồm Xúc xắc xúc xẻ, Mẹ ơi tại sao (230 triệu lượt xem), Bé chút chít (142 triệu lượt xem). Trong đó, nổi bật nhất là Xúc xắc xúc xẻ. Sau 13 năm, MV này đã đạt 370 triệu lượt xem trên YouTube.

Hiện nay Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' là sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh, Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở 2 tại TP.HCM. Chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Bảo An ngày ấy và bây giờ ẢNH: NVCC

Bảo An trong ngày hội gói bánh chưng Tết Nguyên đán 2025 mới đây ẢNH: THÚY HẰNG

"Em đã tìm hiểu và được biết đây là môi trường tốt để học tập, em cũng có ý định du học, do đó, chương trình học tập với ngành quản trị kinh doanh của Trường ĐH Ngoại thương là hoàn toàn phù hợp với bản thân em", gương mặt sinh viên được nhiều người biết đến chia sẻ.

"Em được học tập, tham gia các hoạt động nghệ thuật từ nhỏ như đi học guitar, đàn piano, học hát cùng các thầy cô rất giỏi là giảng viên nhạc viện. Với em việc ca hát quan trọng, và việc được học thêm một ngành mới càng quan trọng hơn để em có thể làm được nhiều việc, học thêm nhiều thứ mới", Bảo An, thí sinh từng đạt giải thưởng thí sinh ấn tượng nhất tại Đồ Rê Mí năm 4 tuổi, gương mặt ấn tượng tại Vietnam Idol Kids, Gương mặt thân quen nhí bày tỏ thêm về lý do chọn ngành quản trị kinh doanh.

Bảo An 'Xúc xắc xúc xẻ' ngày nào giờ đã là sinh viên đại học ẢNH: THÚY HẰNG

Trước đó, Bảo An học tập bậc phổ thông ở một trường quốc tế, bạn có điều kiện học tập, giao lưu với giáo viên, các bạn bè đồng trang lứa đều bằng tiếng Anh. Các hoạt động làm việc nhóm, làm bài tập, ôn bài trên YouTube cũng toàn bộ bằng tiếng Anh. Dù vậy, nữ sinh viên năm nhất bày tỏ khi vào môi trường đại học vẫn gặp khá nhiều bỡ ngỡ và đối mặt với nhiều áp lực.

"Môi trường học tập ở bậc đại học khác nhiều so với bậc phổ thông. Tại trường phổ thông, mỗi học sinh đều có thầy cô kèm sát, khi học sinh không hiểu rõ phần nào các thầy cô có thể giảng lại từng chút một. Còn ở bậc đại học, sinh viên phải phát huy tinh thần tự học nhiều hơn. Em học chương trình 100% bằng tiếng Anh, chương trình học khá khó, có nhiều từ tiếng Anh chuyên ngành mà mình chưa hiểu, do đó em phải cố gắng tập trung toàn bộ 100% sức lực, sự cố gắng để có thể tự tin vượt qua các kỳ thi", Bảo An chia sẻ.

Hiện nay, để phục vụ tốt nhất cho quá trình học tập trên giảng đường, chuẩn bị cho hành trình du học sau này, Bảo An vẫn đang rèn luyện tiếng Anh và chăm chỉ học thêm tiếng Trung.

Bảo An (áo vàng) gói bánh chưng tết cùng các em nhỏ tại một trung tâm ngoại ngữ Q.Gò Vấp, TP.HCM , cô mong chờ Tết Nguyên đán bởi có thể dành 100% thời gian dành cho gia đình

Năm mới, Bảo An đặt mục tiêu học tập tốt tại trường đại học, sáng tác để có thể ra mắt album của riêng mình ẢNH: THÚY HẰNG

Dù học ngành quản trị kinh doanh, Bảo An vẫn duy trì đam mê hoạt động nghệ thuật. Ngoài giờ trên giảng đường, Bảo An học hát tại trường nhạc của nhạc sĩ Đức Trí, sáng tác ca khúc, tham gia các câu lạc bộ âm nhạc ở trường đại học như một cách giải tỏa căng thẳng. Nữ sinh viên năm nhất Trường ĐH Ngoại thương vẫn duy trì hoạt động trên các kênh TikTok, YouTube để chia sẻ những hình ảnh đời thường trong quá trình học tập, ra mắt ca khúc mới...

Nữ ca sĩ gửi lời chúc tết bình an, hạnh phúc tới tất cả mọi người ẢNH: THÚY HẰNG

Tết Nguyên đán với Bảo An luôn là thời gian bạn mong đợi nhất, bởi lúc này có 100% thời gian dành cho gia đình, đi chụp hình, du xuân... Nữ sinh viên đồng thời là ca sĩ, người đã ra mắt 5 ca khúc do mình sáng tác bộc bạch: "Năm mới, ước mơ của em là học tập thật tốt tại trường đại học và cố gắng sáng tác để có thể ra album riêng. Đó là mục tiêu lớn nhất trong hiện tại. Xin chúc tất cả mọi người một năm mới hạnh phúc, bình an".