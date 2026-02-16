Bất ngờ loại 'Wagyu thịt lợn' lên ngôi tết này ở Trung Quốc

Nhiều khách hàng đang chuẩn bị cho Tết Nguyên đán và chi hơn 1.000 nhân dân tệ, tương đương 3,7 triệu đồng, cho sườn, giò và xúc xích lợn đen. Đối với bà Gao Xianghua, mỗi đồng tiền bỏ ra đều xứng đáng vì loại thịt này có chất lượng tốt hơn.

Bà là một trong số ngày càng nhiều người tiêu dùng Trung Quốc đang quay lại với hương vị đậm đà của thịt lợn đen.

Từng là một món ăn gợi nhớ kỷ niệm, giờ đây nó được tiếp thị như “Wagyu của thịt lợn”, một cái tên so sánh nó với loại thịt bò cao cấp của Nhật Bản có giá rất cao.

Sự thay đổi này là một điểm sáng hiếm hoi trong một ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề sau nhiều năm dư thừa nguồn cung và giá cả giảm sút. Năm ngoái, Trung Quốc đã giết mổ 720 triệu con lợn, chủ yếu là các giống lợn trắng sinh trưởng nhanh, nhưng thịt giá rẻ không còn đảm bảo lợi nhuận nữa.

Những người chăn nuôi lợn như ông Yang Xinchun cho biết giống lợn đen sinh trưởng chậm đang cứu vãn ngành chăn nuôi của họ. Ông đã kiếm được hơn 140.000 USD từ 1.000 con lợn đen vào năm 2025, bù đắp cho những khoản lỗ lớn từ đàn lợn trắng của mình.

Ông Gao Qinshan, quản lý trang trại, cho lợn đen ăn trong chuồng tại một trang trại nuôi lợn ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), ngày 15.1.2026 ẢNH: REUTERS

Ông Yang bắt đầu nuôi lợn đen vào cuối năm 2024 sau khi biết rằng tập đoàn nông nghiệp nhà nước Bright Food Group đang chuyển hướng sang thị trường cao cấp.

Ông chia sẻ: “Năm 2025 là một năm chuyển đổi. Số lượng lợn trắng vẫn còn đáng kể. Tuy nhiên, tính toán của chúng tôi cho thấy dựa trên hoạt động tự chăn nuôi, chúng tôi đang lỗ khoảng 70 đến 80 nhân dân tệ cho mỗi con lợn trắng trung bình. Nhưng với lợi nhuận từ hơn 1.000 con lợn đen, chúng tôi có thể bù đắp khoản lỗ này”.

Người chăn nuôi lợn Gao Qinshan cho biết việc nuôi các giống lợn trắng nhập khẩu đã trở thành một ngành kinh doanh thua lỗ. Và lợn đen đơn giản là ngon hơn.

Các nhà phân tích dự đoán số lượng lợn đen sẽ tăng lên tới 32 triệu con trong năm nay. Nhu cầu đang được thúc đẩy bởi tầng lớp trung lưu ngày càng tăng ở Trung Quốc, cũng như sự trở lại với hương vị truyền thống mà nhiều người nhớ từ thời thơ ấu.

Hiện nay, Trung Quốc có hơn 40 giống lợn đen hoặc lợn đốm đen địa phương, được bán với nhiều mức giá khác nhau. Nhưng các nhà quan sát cho rằng thị trường ngách này có thể rơi vào tình trạng dư cung nếu quá nhiều nhà sản xuất đổ xô vào, và lợi nhuận có thể không bền vững.