Bất ngờ nam sinh GDTX chinh phục IELTS 8.5, điểm SAT thuộc top 1% thế giới

Trong thời gian học tại Trung tâm GDNN-GDTX Thủ Đức (TP.HCM), Thiện đã lần lượt chinh phục IELTS 8.5/9.0; SAT 1.550/1.600 – thuộc nhóm 1% điểm cao nhất thế giới (theo College Board); chứng chỉ tiếng Nhật JLPT N3 cùng nhiều giải thưởng học thuật cấp thành phố.

Với niềm đam mê kỹ thuật, Thiện đang là sinh viên ngành kỹ thuật điện và máy tính (ECE), Trường ĐH Việt Đức (TP.HCM), với học bổng 100% học phí năm đầu tiên.

Trước khi đạt được những thành tích ấy, Thiện từng khiến thầy cô và bạn bè bất ngờ khi chọn học GDTX thay vì một trường THPT. Với Thiện, đó là lựa chọn để có thêm thời gian tự học, theo đuổi ngoại ngữ và chinh phục những mục tiêu riêng.

Trong thời gian học tại Trung tâm GDTX, Thiện lần lượt chinh phục IELTS 8.5; SAT 1.550; Chứng chỉ JLPT N3 ẢNH: YẾN THI - NGUYÊN ÂN

Chọn GDTX giữa những ánh nhìn "lạ"

Chia sẻ về lý do chọn GDTX, Thiện kể quyết định ấy trước hết xuất phát từ hoàn cảnh gia đình. “Thời điểm em chuẩn bị vào lớp 10, kinh tế gia đình không dư dả. Nếu vừa học THPT công lập, vừa học IELTS, tiếng Nhật và tham gia những cuộc thi thì gia đình khó đảm bảo chi phí”, Thiện bộc bạch.

Tuy nhiên, đó không phải lý do duy nhất. Anh trai của Thiện cũng từng học GDTX và thi đậu ngành cơ khí của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM). “Cha của em tìm hiểu kỹ về hệ thống GDTX và trường. Kết quả của anh hai càng củng cố niềm tin cho em”, Thiện kể.

Vì vậy, Thiện không xem GDTX là một "phương án thứ hai”. Em chủ động đặt GDTX ở nguyện vọng đầu tiên. “Khi điền nguyện vọng lớp 10, thầy chủ nhiệm rất tức giận vì nghĩ em đang đùa giỡn với thầy. Sau đó em giải thích cho thầy hiểu vì sao em chọn như vậy”, Thiện nhớ lại.

Bạn bè cũng không ngừng thắc mắc vì sao. Thiện hiểu rằng lựa chọn này đi ngược với suy nghĩ thông thường và chuẩn bị tâm lý cho những ánh nhìn "lạ" từ mọi người. "Đa số mọi người sẽ nghĩ là những bạn thi rớt lớp 10 hoặc không thi tuyển sinh là quậy phá, học không tốt, thi không có kết quả tốt rồi vào GDTX. Đây là định kiến trước giờ và tất nhiên để thay đổi được điều này rất khó", Thiện nói.

Giờ đây khi nhìn lại, Thiện không cho rằng mình đã chọn một con đường dễ hơn mà em xem lựa chọn ấy như một "canh bạc". "Nếu mình làm tốt thì mình sẽ được rất nhiều, còn nếu mình ăn chơi lêu lổng thì cuộc đời sẽ đi theo hướng rất khác. Trong 3 năm đó em luôn phải tự nhắc mình cố gắng, kỷ luật", Thiện kể.

Cô Lý Thị Thư, giáo viên chủ nhiệm của Thiện ở lớp 12, nhận xét điều đáng quý ở Thiện trước hết là em đã dũng cảm vượt qua những định kiến về GDTX để lựa chọn môi trường phù hợp với mục tiêu của bản thân, qua đó tối ưu hóa thời gian và xây dựng lộ trình học tập riêng. "Nhìn vào kết quả của Thiện, tôi vừa nể phục tư duy của em, vừa tự hào vì em đã chứng minh được lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn", cô Thư chia sẻ.

Thiện chia sẻ, thời gian học tại Trung tâm GDNN-GDTX Thủ Đức đã giúp em trưởng thành hơn ẢNH: YẾN THI

Biến thời gian "trống" thành cơ hội

3 năm qua, sau khi học tại Trung tâm GDNN-GDTX Thủ Đức vào buổi sáng, Thiện dành thời gian còn lại để học IELTS, tiếng Nhật, SAT, chinh phục các cuộc thi học thuật khác và học thêm những gì em muốn. “Em thấy có nhiều thời gian rảnh không phải lúc nào cũng xấu. Với em, nó giúp em có thời gian tự học. Sau này lên đại học, em thấy tự học gần như là một kỹ năng sinh tồn trong môi trường đại học”, Thiện nói.

Đó cũng là cách Thiện lý giải một phần cho những kết quả đạt được trong 3 năm học GDTX. “Em có nền tảng tiếng Anh nên em chỉ mất 1 năm rưỡi ôn thi IELTS. Để thi SAT, em chuẩn bị trong 7 tháng. Tuy đã đạt IELTS 8.5, em vẫn gặp khó với vốn từ của SAT, đặc biệt là những từ ở trình độ C1, C2”, Thiện chia sẻ.

Nói về lý do học thêm ngoại ngữ thứ hai, Thiện cho biết ban đầu, gia đình định hướng cho em sang Nhật Bản để làm việc rồi sau đó du học, tuy nhiên sau đó, Thiện thấy không phù hợp nữa. Thiện học tiếng Nhật song song với tiếng Anh trong khoảng 1 năm rưỡi, từ con số 0 để đạt JLPT N3.

Trong cả hai ngôn ngữ, nói là kỹ năng khiến Thiện thấy khó nhất. Để khắc phục hạn chế này, Thiện thường vào các hội nhóm trên mạng, tìm đến những website luyện nói. Từ đó, việc học ngoại ngữ đồng thời là cách để Thiện rèn giao tiếp.

Vượt qua định kiến, nam sinh chọn GDTX và chinh phục IELTS 8.5, SAT top 1% thế giới

Theo cô Thư, điểm nổi bật nhất ở Thiện là sức mạnh nội tại, tính kỷ luật và khả năng chịu áp lực cao. Việc vừa hoàn thành chương trình học trên lớp, vừa ôn luyện học sinh giỏi, đồng thời chuẩn bị cho các kỳ tuyển sinh khắt khe của nhiều trường ĐH là một khối lượng công việc lớn.

"Thiện có tinh thần tự giác rất cao. Một khi đã đặt ra mục tiêu, em sẽ tự thiết kế lộ trình và nghiêm túc thực hiện mỗi ngày mà không cần thầy cô hay cha mẹ phải nhắc nhở", cô Thư nhận xét.

Theo dõi quá trình học tập của Thiện, cô Thư đánh giá Thiện luôn nỗ lực và bền bỉ. "Có những ngày em miệt mài bên những tập đề toán phức tạp để chuẩn bị cho kỳ thi giải toán nhanh cấp TP, học viên giỏi cấp TP năm học 2025 - 2026; Có những giai đoạn áp lực đè nặng, tôi thấy rõ sự mệt mỏi trên gương mặt em, nhưng chưa bao giờ thấy Thiện có ý định bỏ cuộc", cô Thư kể.

Điều tự hào nhất... không phải những con số

Dù đạt thành tích khiến nhiều người trầm trồ, nhưng khi được hỏi về điều gì khiến em tự hào nhất, Thiện không nhắc đến bất kỳ con số nào. "Điều em tự hào nhất là kết bạn được với các bạn ở GDTX”, Thiện nhoẻn cười.

Chia sẻ với PV, Thiện kể những ngày đầu ít giao tiếp với bạn bè. Thiện thẳng thắn kể rằng bản thân từng có những định kiến về môi trường này. "Trước khi vô thì em có một số suy nghĩ không tốt về GDTX, về học sinh GDTX. Nhưng học rồi em mới thấy không giống nhiều người đồn đoán. Các bạn sẵn sàng giúp đỡ khi em cần, lúc lịch học em quá dày, các bạn còn in giúp tài liệu cho cả lớp, công việc vốn là nhiệm vụ của em. Thầy cô thì rất thương học trò, luôn tạo điều kiện để em vừa học vừa tham gia các cuộc thi. Em luôn biết ơn vì điều đó", Thiện chia sẻ.

Thiện cùng cô chủ nhiệm và các bạn trong lễ bế giảng năm học ẢNH: NVCC

Thiện chia sẻ, hiểu về hoàn cảnh của bạn bè giúp em biết trân trọng hơn cuộc sống của chính mình. “Em thấy những gì ba mẹ cho mình không phải tự nhiên mà có. Khi hiểu hoàn cảnh của các bạn, có người gia đình chia ly, có người không còn cha mẹ bên cạnh, em càng trân trọng gia đình mình hơn và cũng cố gắng nhiều hơn”, Thiện chia sẻ.

IELTS 8.5, SAT 1.550, JLPT N3 hay những giải thưởng có thể trở thành hành trang đưa Thiện bước vào giảng đường đại học. Nhưng điều em mang theo sau 3 năm GDTX có lẽ còn nhiều hơn những con số ấy: đó là khả năng tự học, sự biết ơn và cách nhìn người khác bằng sự thấu hiểu.