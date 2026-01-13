Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Bất ngờ phát hiện 'suối nguồn tươi trẻ' từ món ăn được yêu thích

Thiên Lan
Thiên Lan
13/01/2026 07:32 GMT+7

Con người thường ước mong có phép màu để được 'trẻ mãi không già'. Nhưng làm sao để đạt được điều này vẫn là một câu hỏi lớn.

Nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí khoa học Aging journal đã phát hiện hợp chất đắng trong sô cô la có thể làm chậm tốc độ lão hóa ở cấp độ tế bào. Theo đó, tiêu thụ hợp chất này giúp ADN "trẻ hơn", từ đó mở ra hướng đi mới trong việc tìm kiếm các yếu tố phân tử giúp làm chậm quá trình lão hóa sinh học, theo trang tin nghiên cứu Study Finds.

Nghiên cứu quy mô lớn tại châu Âu do Tiến sĩ Ramy Saad từ Đại học King's College London (Anh) dẫn đầu, bao gồm 1.669 người tham gia (509 phụ nữ Anh và 1.160 nam giới và phụ nữ tại Đức). Tất cả những người tham gia đều được lấy mẫu máu để kiểm tra nồng độ theobromine (hợp chất đắng đặc trưng trong ca cao) và phân tích các dấu ấn lão hóa. Nhóm nghiên cứu dự đoán nguy cơ tử vong và ước tính tuổi sinh học của nhiễm sắc thể thông qua chiều dài telomere.

Bất ngờ phát hiện 'suối nguồn tươi trẻ' từ món ăn được yêu thích - Ảnh 1.

Phát hiện hợp chất đắng trong sô cô la, ca cao có thể làm chậm tốc độ lão hóa ở cấp độ tế bào

Ảnh: AI

Kết quả cho thấy những người có nhiều theobromine trong máu có tế bào trẻ hơn nhiều so với tuổi thực.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng theobromine có mối liên quan mật thiết với quá trình lão hóa sinh học.

Trước đây, các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã ghi nhận kết quả tương tự: Nghiên cứu trên giun cho thấy tiêu thụ theobromine giúp loài giun sống lâu hơn, trong khi các nghiên cứu trên chuột cho thấy tiêu thụ theobromine mang lại lợi ích tiềm năng đối với cholesterol và huyết áp. Ở con người, kết quả đã phát hiện tiêu thụ theobromine giúp làm chậm lại đáng kể sự lão hóa, theo Study Finds.

Các tác giả nghiên cứu kết luận, chính các hợp chất theobromine trong sô cô la và cà phê làm nên điều kỳ diệu này. Diễn giải một cách đơn giản, một miếng sô cô la đen không chỉ ngon miệng mà còn có khả năng làm chậm "chiếc đồng hồ sinh học" trong tế bào. Nghiên cứu này bổ sung thêm bằng chứng cho thấy các thành phần trong ca cao có lợi ích sức khỏe to lớn, giúp cơ thể chống lại sự bào mòn của thời gian ở cấp độ phân tử và duy trì sự trẻ trung lâu hơn.

Suối nguồn tươi trẻ từ nhà bếp

Suối nguồn tươi trẻ từ nhà bếp

Trong nhà bếp luôn có sẵn những thực phẩm hứa hẹn giúp quay ngược thời gian, và giới chuyên gia dinh dưỡng cam đoan rằng hiệu quả của chúng không thua gì Botox - chất chống nhăn da.

