Bất ngờ với hàng trăm loài động vật quý hiếm trong rừng di sản Mỹ Sơn

Ngày 28.10, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng cho biết qua công tác điều tra, giám sát đa dạng sinh học tại Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng), đơn vị ghi nhận nhiều loài động, thực vật có giá trị bảo tồn.

Trước đó, Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng đã lắp đặt 30 bẫy ảnh tự động tại 15 điểm giám sát trong khu vực rừng. Kết quả điều tra bước đầu ghi nhận 607 loài động vật, gồm 37 loài thú, 62 loài chim, 97 loài bò sát, 43 loài cá, 109 loài côn trùng và 189 loài động vật đáy.

Chồn hương được phát hiện thông qua bẫy ảnh tại rừng di sản Mỹ Sơn ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Đáng chú ý, trong số các loài được ghi nhận có nhiều động vật hoang dã có giá trị bảo tồn và giá trị kinh tế như tê tê Java, lợn rừng, nhím, khỉ, trăn cùng nhiều loài chim rừng. Một số loài thuộc nhóm động vật quý hiếm, có tên trong Sách đỏ.

Theo Ban Quản lý rừng đặc dụng Đà Nẵng, dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ về trữ lượng và mật độ quần thể, kết quả điều tra bước đầu cho thấy khu vực vẫn còn tiềm năng lớn về đa dạng động vật hoang dã, nhất là tại những khu rừng tự nhiên ít bị tác động.

Đối với hệ thực vật, công tác điều tra ghi nhận 238 loài, trong đó có 36 loài cây gỗ và 157 loài cây thuốc. Các loài thực vật có giá trị sử dụng chủ yếu thuộc nhóm cây dược liệu, cây ăn quả và cây làm cảnh.

Kết quả trên cho thấy hệ động, thực vật tại khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn tương đối phong phú, mang đặc trưng của hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa khu vực Trung Trung bộ. Đây cũng là cơ sở quan trọng phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học tại khu vực.

Không chỉ lưu giữ các giá trị tự nhiên, hệ sinh thái rừng bao quanh quần thể đền tháp Mỹ Sơn còn đóng vai trò điều tiết dòng chảy, hạn chế xói mòn, sạt lở, góp phần bảo vệ nền móng công trình và cảnh quan di tích.

Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn có tổng diện tích hơn 1.160 ha, trong đó diện tích rừng đặc dụng hơn 1.000 ha, thuộc xã Thu Bồn. Khu vực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn cảnh quan sinh thái gắn với di sản, tạo vùng đệm tự nhiên góp phần duy trì tính toàn vẹn của hệ sinh thái rừng và cảnh quan văn hóa.

Bẫy ảnh hé lộ thế giới động vật hoang dã trong rừng di sản Mỹ Sơn ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 1999, quần thể đền tháp Mỹ Sơn hiện còn hơn 30 công trình đền tháp Chăm cổ, có lịch sử xây dựng từ thế kỷ 4.

Đến Mỹ Sơn, du khách thường ấn tượng với những ngôi tháp Chăm cổ kính nằm giữa thung lũng, nhưng ít người biết rằng phía sau các công trình kiến trúc hàng nghìn năm tuổi là những cánh rừng tự nhiên đang âm thầm che chở cho di tích. Rừng không chỉ tạo nên không gian xanh bao bọc quần thể đền tháp mà còn góp phần gìn giữ môi trường sinh thái, làm nên vẻ nguyên sơ của vùng di sản.

Dưới đây là một số hình ảnh động vật hoang dã quý hiếm trong rừng di sản Mỹ Sơn thông qua bẫy ảnh.

Chồn bạc má (Paguma larvata) xuất hiện với tần suất cao tại nhiều điểm bẫy, phản ánh sinh cảnh rừng vẫn còn đảm bảo nguồn thức ăn và nơi trú ẩn thích hợp cho các loài thú ăn thịt cỡ trung ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Hệ sinh thái rừng di sản Mỹ Sơn với độ che phủ rừng lớn, tính liên tục sinh cảnh cao và sự hiện diện của các nhóm động vật có khả năng di chuyển rộng như linh trưởng, thú ăn thịt bậc trung và thú móng guốc đã và đang đóng vai trò quan trọng như một hành lang sinh thái tự nhiên ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Các loài chim mặt đất đặc trưng của rừng tự nhiên như gà lôi được phát hiện thông qua bẫy ảnh ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Việc ghi nhận nhiều loài động vật quý hiếm như khỉ, mèo rừng, gà lôi... cho thấy khu vực nghiên cứu không chỉ là nơi cư trú của các loài phổ biến mà còn là nơi sinh sống của các loài có giá trị bảo tồn cao ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn đã ghi nhận tổng cộng 27 loài động vật rừng, thuộc 2 nhóm động vật có xương sống chính, bao gồm nhóm thú và nhóm chim rừng ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) được ghi nhận tại hầu hết các điểm bẫy ảnh, cho thấy quần thể loài này vẫn còn phân bố rộng và tương đối ổn định trong khu vực nghiên cứu ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Mang thường quý hiếm phát hiện trong khu vực rừng lõi ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG

Nhím rừng phát hiện thông qua bẫy ảnh ẢNH: BAN QUẢN LÝ RỪNG ĐẶC DỤNG ĐÀ NẴNG