Rùa đất quý hiếm nặng 4 kg trở về rừng di sản Mỹ Sơn

Ngày 27.10, Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn (xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) cho biết đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực III thả một cá thể rùa đất lớn nặng khoảng 4 kg về môi trường tự nhiên tại Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn.

Cá thể rùa đất lớn được người dân phát hiện và tự nguyện bàn giao cho chính quyền địa phương. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định cá thể rùa có sức khỏe bình thường, đủ điều kiện trở lại tự nhiên. Điểm thả được lựa chọn gần nguồn nước, có nguồn thức ăn và nhiều nơi ẩn nấp, phù hợp với tập tính sinh sống của loài.

Rùa đất quý hiếm nặng 4 kg được thả về rừng di sản Mỹ Sơn ẢNH: CTV

Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn cho hay rùa đất lớn thường sinh sống tại sông, suối, đầm lầy, ruộng nước ở vùng đất thấp đến độ cao khoảng 400 m. Đây là loài ăn tạp, thức ăn gồm giun, côn trùng, ốc và nhiều loại thực vật. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, buôn bán trái phép cùng sự suy giảm sinh cảnh đang đe dọa số lượng cá thể ngoài tự nhiên.

Rùa đất lớn có tên khoa học Heosemys grandis, thuộc họ rùa đầm (Geoemydidae). Loài này được xếp vào nhóm cực kỳ nguy cấp và đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng rất cao ngoài tự nhiên.

Với diện tích hơn 1.160 ha, Khu bảo vệ cảnh quan di tích lịch sử - văn hóa Mỹ Sơn có phần lớn diện tích là rừng đặc dụng, cùng hệ thống suối và các vùng ẩm thấp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loài động vật hoang dã sinh sống. Những dữ liệu ghi nhận qua hệ thống bẫy ảnh thời gian gần đây cũng cho thấy hệ động vật tại khu vực còn khá phong phú, trong đó có các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Theo Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, khu di sản này không chỉ nổi tiếng với quần thể đền tháp Chăm cổ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới năm 1999, mà còn có hệ sinh thái rừng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cảnh quan, giữ đất, giữ nước và duy trì môi trường tự nhiên cho khu di tích.

Ban Quản lý di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn ghi nhận, trân trọng hành động tự nguyện bàn giao động vật hoang dã của người dân, đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ các loài nguy cấp, quý, hiếm.

Việc một cá thể rùa đất lớn được trở về rừng không chỉ góp phần bảo tồn đa dạng sinh học mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ thiên nhiên và di sản Mỹ Sơn.