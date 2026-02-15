Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Bất ngờ với màn nâng cấp pin iPhone 11 Pro lên 12.000 mAh

Kiến Văn
Kiến Văn
15/02/2026 17:46 GMT+7

Việc thay pin dung lượng lớn cho iPhone 11 Pro gây chú ý, mặc dù Apple luôn khuyến cáo dùng linh kiện của hãng.

Dòng iPhone mới nhất đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể về dung lượng pin, đặc biệt phiên bản eSIM của iPhone 17 Pro Max được trang bị viên pin lớn nhất từ trước đến nay với dung lượng 5.088 mAh. iPhone 18 Pro Max thậm chí còn tiến xa hơn nữa khi được cho là sẽ vượt qua con số này.

Cộng đồng bất ngờ với màn nâng cấp pin iPhone 11 Pro lên 12.000 mAh - Ảnh 1.

Apple đang viện cớ để không tăng dung lượng pin cho các thiết bị của mình?

ẢNH: The Fix

Trước đây, nhiều người cho rằng Apple gặp khó khăn trong việc tăng dung lượng pin iPhone do hạn chế về không gian. Tuy nhiên, một video gần đây của kênh YouTube The Fix đã chứng minh điều ngược lại.

Cụ thể, một chiếc iPhone 11 Pro (được Apple ra mắt cách nay hơn 6 năm) với dung lượng pin chỉ còn 67% đã được kênh The Fix nâng cấp lên viên pin khổng lồ 12.000 mAh, trong khi viên pin gốc chỉ có dung lượng 3.046 mAh, tức cao hơn gần 4 lần.

Apple đang hy sinh dung lượng pin iPhone để đổi lấy độ an toàn?

Điều đáng chú ý là viên pin mới vẫn giữ nguyên kích thước vật lý so với viên pin ban đầu, cho thấy không có vấn đề về khả năng tương thích không gian. Hơn nữa, mặc dù Apple không khuyến khích việc sử dụng pin không chính thức hoặc từ các nhà sản xuất không được ủy quyền, nhưng việc lắp đặt viên pin 12.000 mAh dường như an toàn, nhất là khi nhiều đối thủ cạnh tranh của công ty đã áp dụng công nghệ này trong sản phẩm của họ.

Theo video từ The Fix, quá trình thay thế pin diễn ra khá đơn giản và ngay cả khi dung lượng định mức hiển thị là 10.000 mAh thay vì 12.000 mAh, mức tăng 330% vẫn là một sự nâng cấp đáng giá.

Dữ liệu trên đặt ra câu hỏi về chiến lược của Apple trong việc sử dụng pin nhỏ hơn cho các sản phẩm của mình. Giới phân tích cho rằng, việc xuất xưởng hàng triệu chiếc điện thoại mỗi năm có thể là lý do khiến Apple không thể chấp nhận rủi ro từ những lô hàng lỗi. Rõ ràng, công ty thà bị chỉ trích vì dung lượng pin nhỏ còn hơn là để xảy ra sự cố nghiêm trọng như cháy nổ.

