Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nguyên phó giám đốc phòng giao dịch HDBank tại Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
24/11/2025 22:20 GMT+7

Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt tạm giam nguyên phó giám đốc Phòng giao dịch HDBank đóng tại P.Uông Bí (Quảng Ninh), vì hành vi lập hồ sơ vay vốn khống, chuyển tiền giải ngân sang tài khoản khác để chiếm đoạt.

Ngày 24.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (38 tuổi, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, P.Vàng Danh, Quảng Ninh), nguyên Phó giám đốc Phòng giao dịch HDBank tại P.Uông Bí, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Bắt nguyên phó giám đốc phòng giao dịch HDBank tại Quảng Ninh- Ảnh 1.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh

ẢNH: N.T

Trần Thị Thùy Linh bị bắt theo khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố, tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.

Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, tháng 4.2025, anh T.T.N liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Lợi dụng quyền hạn, Linh đã lập hồ sơ vay vốn, yêu cầu anh T.T.N ký các giấy tờ liên quan, nhưng tự ý thêm tài khoản của bên thứ ba để nhận tiền giải ngân, sau đó chiếm đoạt 950 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra khuyến cáo người dân khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần tự kiểm soát kỹ hồ sơ, nội dung chuyển tiền và tài khoản giải ngân, tránh bị lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị những ai là bị hại liên quan đến Trần Thị Thùy Linh thì liên hệ để được hướng dẫn và giải quyết.

Tin liên quan

Bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đảo nhiều tỉ đồng tại Gia Lai

Bắt tạm giam 'nữ quái' lừa đảo nhiều tỉ đồng tại Gia Lai

Cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Thảo (40 tuổi) về hành vi 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

Khám phá thêm chủ đề

tỉnh Quảng Ninh Viện KSND tỉnh Quảng Ninh Công an tỉnh Quảng Ninh Cơ quan CSĐT Công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận