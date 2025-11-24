Bắt nguyên phó giám đốc phòng giao dịch HDBank tại Quảng Ninh

Ngày 24.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này vừa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng và lệnh khám xét đối với Trần Thị Thùy Linh (38 tuổi, trú tại tổ 8, khu Nam Sơn, P.Vàng Danh, Quảng Ninh), nguyên Phó giám đốc Phòng giao dịch HDBank tại P.Uông Bí, để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh ẢNH: N.T

Trần Thị Thùy Linh bị bắt theo khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố, tạm giam đã được Viện KSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.



Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, tháng 4.2025, anh T.T.N liên hệ với Trần Thị Thùy Linh để làm thủ tục vay vốn có thế chấp tài sản. Lợi dụng quyền hạn, Linh đã lập hồ sơ vay vốn, yêu cầu anh T.T.N ký các giấy tờ liên quan, nhưng tự ý thêm tài khoản của bên thứ ba để nhận tiền giải ngân, sau đó chiếm đoạt 950 triệu đồng sử dụng cho mục đích cá nhân.

Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thùy Linh.

Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra khuyến cáo người dân khi vay vốn tại các tổ chức tín dụng cần tự kiểm soát kỹ hồ sơ, nội dung chuyển tiền và tài khoản giải ngân, tránh bị lợi dụng và chiếm đoạt tài sản.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị những ai là bị hại liên quan đến Trần Thị Thùy Linh thì liên hệ để được hướng dẫn và giải quyết.