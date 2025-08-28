Bắt nguyên tổng giám đốc thế chấp 205 sổ đỏ, chiếm đoạt 910 tỉ đồng

Công an TP.Hải Phòng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Huy Cường (52 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty CP thương mại Thủy Nguyên) để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, điều 174 bộ luật Hình sự.

Trần Huy Cường và Phạm Thị Thu Thảo ẢNH: CAHP

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty CP thương mại Thủy Nguyên là chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (P.Hưng Đạo, TP.Hải Phòng). Trong thời gian điều hành, Trần Huy Cường đã làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhiều thửa đất tại dự án, trong đó có một số đã chuyển nhượng cho người dân. Tuy nhiên, phần lớn vẫn mang tên chủ đầu tư là Công ty Thủy Nguyên.

Tận dụng số giấy tờ này, Cường mang tổng cộng 205 sổ đỏ đi thế chấp tại nhiều ngân hàng, hoặc dùng làm tài sản đảm bảo cho các công ty "sân sau" của mình vay vốn.

Ngoài ra, một số giấy chứng nhận còn được Cường chuyển nhượng cho cá nhân khác để trả nợ. Tính đến nay, dư nợ tại các ngân hàng liên quan đến các khoản vay của Cường lên tới khoảng 910 tỉ đồng.

Đáng chú ý, nhiều hộ dân đã mua đất từ Công ty CP thương mại Thủy Nguyên và nộp cho doanh nghiệp này hơn 85,6 tỉ đồng, song quyền sử dụng đất lại bị Cường mang đi thế chấp, gây ra nguy cơ mất trắng cho người mua.

Không chỉ dừng lại ở các khoản vay tín dụng, để xoay vòng vốn và đáo hạn ngân hàng, từ tháng 11.2023 đến tháng 1.2025, Cường còn vay tiền của Phạm Thị Thu Thảo (40 tuổi, trú tại P.Lê Chân, TP.Hải Phòng). Các khoản vay này có lãi suất "cắt cổ" từ 73% đến 146%/năm, tùy thời điểm và gói vay.

Kết quả điều tra cho thấy, tổng cộng Thảo đã cho Cường vay hơn 316,7 tỉ đồng. Cường mới trả được 220,7 tỉ đồng tiền gốc và hơn 47,7 tỉ đồng tiền lãi, còn nợ lại khoảng 96 tỉ đồng. Riêng Thảo đã thu lợi bất chính hơn 10,6 tỉ đồng từ việc cho vay lãi nặng.

Khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can, cơ quan công an còn phát hiện Thảo và một số người liên quan cho nhiều cá nhân, tổ chức khác vay nặng lãi, với tổng số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Hiện, ngoài việc bắt giam Cường, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Thu Thảo về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự theo khoản 2, điều 201 bộ luật Hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra.