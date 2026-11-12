Bắt nhân viên ngân hàng lừa đảo 2 tỉ đồng từ chiêu vay đáo hạn

Ngày 12.11, Công an thành phố Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an thành phố vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân (30 tuổi, ở phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, điều 174, bộ luật Hình sự.

Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Huân ẢNH: CÔNG AN THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

Theo điều tra ban đầu, bị can Nguyễn Văn Huân là nhân viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Do nợ nần và mất khả năng chi trả, Huân đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng chiêu vay tiền đáo hạn ngân hàng.

Cụ thể, Huân đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn sau khi ngân hàng giải ngân.

Huân sử dụng hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng của người thân để tạo lòng tin với người có nhu cầu cho vay tiền. Với thủ đoạn trên, Huân đã nhiều lần vay tiền và chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 2 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai thông báo những ai là bị hại của Nguyễn Văn Huân đề nghị khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đồng Nai (số 47, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai); hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Mai Hoàng Hải (SĐT 0786.638.678) để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các lời mời gọi cho vay tiền đáo hạn ngân hàng.