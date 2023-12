Bắt nhóm bị can cắt ghép ảnh người vay đăng lên mạng xã hội để đòi nợ

Sáng 7.12, Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt giam đối với Võ Minh Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Lâm (21 tuổi) và Trịnh Quốc Đạt (21 tuổi, đều ở TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an H.Duy Xuyên phát hiện nhiều người ở ngoài địa phương đến các chợ trên địa bàn huyện rải tờ rơi quảng cáo với nội dung cho vay trả góp theo ngày.

Nhóm bị can bị khởi tố, bắt tạm giam NAM THỊNH

Vào cuộc xác minh, cơ quan chức năng nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm tín dụng đen. Sau đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo tập trung lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6.11, Công an H.Duy Xuyên đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở của Lâm, Hiếu và Đạt (ở Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản, trong quá trình thực hiện hành vi đòi nợ. Đến nay, lệnh khởi tố chính thức được tống đạt.

Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận từ tháng 5 cả ba từ Thanh Hóa vào TP.Đà Nẵng thuê nhà ở để hoạt động cho vay.

Nhóm bị can lập ra các Fanpage để chạy quảng cáo có nội dung cho vay trả góp theo ngày và trực tiếp đến các chợ ở Quảng Nam, TP.Đà Nẵng rải tờ rơi.

Khi khách hàng liên hệ hỏi vay, các bị can thẩm định hồ sơ; khách hàng có công việc, nhà cửa ổn định thì sẽ được cho vay từ 5 - 10 triệu đồng, thời hạn trả góp trong vòng 1 tháng.

Theo Công an H.Duy Xuyên, bước đầu các bị can khai nhận đã cho khoảng 50 người vay tiền với lãi suất 643%/năm. Khi người vay chậm trả tiền thì các bị can đến tận nhà hay nơi làm việc của họ để chửi bới, đe dọa, uy hiếp; đồng thời cắt ghép hình ảnh cá nhân người vay đăng tải lên mạng xã hội để đòi nợ.

Hiện vụ đe dọa, cắt ghép ảnh đăng lên mạng xã hội để đòi nợ đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Duy Xuyên mở rộng điều tra, làm rõ.