Bắt nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo tài sản người dân ở TP.HCM

Ngày 2.11, Công an TP.Thủ Đức đã bắt giữ Hồ Thị Ngọc Hoa (67 tuổi), Nguyễn Thị Hà (58 tuổi), Trần Trung Hiếu Hòa, Cao Văn Giàu và Nguyễn Thanh Hoàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, sáng 18.7, nhóm người nói trên rảo quanh địa bàn TP.Thủ Đức và các khu vực lân cận để tìm những người phụ nữ có mang theo nhiều tài sản, nhằm tiếp cận lừa đảo.

Khi đến Tỉnh lộ 43 (P.Bình Chiểu) thì nhóm này phát hiện chị D.T.M.H có đeo trang sức bằng vàng.

Nhóm này phân công Hoa tiếp cận chị H. và dựng chuyện từ An Giang lên TP.HCM để giao dầu gội đầu với số lượng lớn nhưng do bị lạc đường nên nhờ chị này giúp đỡ. Cùng lúc này, Hà từ xa đi đến tiếp cận nói chuyện, làm quen với chị H.

Hoa giả vờ đặt vấn đề với Hà nếu dẫn đường sẽ tặng 10 chai dầu gội, đồng thời cuốn chị H. vào tình huống do nhóm này dàn dựng.

Thấy nạn nhân dính bẫy, nhóm này cho Hòa đóng vai người mua dầu gội và đứng chờ sẵn tại đường số 3 (P.Tam Bình).

Chị H. được nhóm này yêu cầu lái xe máy chở theo Hà, dẫn đường cho Hoa đến chỗ Hòa đang chờ sẵn để giao dầu gội.

Hồ Thị Ngọc Hoa (bên trái) và Nguyễn Thị Hà tại cơ quan công an

T.D

Tiếp đó, Hoa giả vờ nói có 2 viên kim cương nên nhờ nạn nhân hỏi giúp nếu bán được sẽ cho tiền hoa hồng. Nhóm này cũng cho người dàn cảnh đồng ý mua viên kim cương với giá 3,4 cây vàng.

Trước khi đưa viên kim cương cho nạn nhân H. cùng Hà là đồng bọn đi bán, Hoa yêu cầu nạn nhân phải để lại tài sản thế chấp. Hà lập tức đưa một nhẫn bằng vàng giả đã chuẩn bị từ trước cho Hoa. Thấy vậy, chị H. cũng để lại một vòng đeo tay bằng vàng. Khi lừa được tài sản của nạn nhân, cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận tin báo, các đội nghiệp vụ Công an TP.Thủ Đức khẩn trương điều tra, truy xét bắt giữ Hoa, Hòa, Hà, Giàu và Hoàng.

Mở rộng điều tra, công an xác định đây là nhóm lừa đảo, dàn cảnh chuyên nghiệp với thủ đoạn và kế hoạch được vạch ra bài bản, nhuần nhuyễn, ăn ý nhau. Các nạn nhân của nhóm này đa số là phụ nữ có đeo nhiều trang sức.

Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ tương tự khác trên địa bàn TP.HCM. Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP.Thủ Đức thông báo ai là người bị hại của nhóm trên, thì liên hệ Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức để cung cấp thông tin, trình báo vụ việc.