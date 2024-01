Bắt nhóm liên tiếp cướp giật tài sản tại TP.HCM

Ngày 23.1, Công an Q.5 (TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ 6 đối tượng trong băng nhóm gây ra các vụ cướp giật tài sản trên địa bàn.

Trong băng nhóm này, có Gia Huy (biệt danh "gùa" - đã bỏ trốn) và Nguyễn Tấn Lộc là hai nghi can cầm đầu.



Nhóm thiếu niên bị bắt CÔNG AN CUNG CẤP

Theo công an, qua công tác nắm tình hình và quản lý các băng nhóm có biểu hiện hoạt động trộm cắp, cướp giật tài sản, Công an Q.5 đã xác lập chuyên án, đấu tranh triệt phá và bắt giữ 6 nghi can.

Tại cơ quan công an, các nghi can đã khai nhận hành vi cướp giật tài sản. Nhóm này từ 14 đến 17 tuổi, đều đã nghỉ học, muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật. Các nghi can thường tụ tập vào ban đêm tại chợ Hòa Bình (Q.5) sau đó bàn nhau rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn tìm các cửa hàng tiện lợi có sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến một cửa hàng tiện lợi trên đường Mạc Thiên Tích (P.11, Q.5), Gia Huy phân công Lộc và Tâm vào cửa hàng lấy tài sản, những người khác ở ngoài canh chừng và hỗ trợ chống trả khi bị nhân viên phát hiện.

Thấy trong cửa hàng chỉ có một nhân viên trông coi, các nghi can xông vào cướp giật hai thùng nước ngọt và một lốc nước ngọt loại 1,5 lít. Khi bị phát hiện, truy đuổi, nhóm nghi can hăm dọa và lấy chai nước ném vào người nhân viên rồi tẩu thoát.

Qua đấu tranh khai thác, nhóm này khai nhận với thủ đoạn tương tự, chỉ trong vòng một tháng (từ tháng 12.2023 đến 1.2024), các nghi can đã gây ra 7 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản trên địa bàn Q.5; 3 vụ tại Q.8 và Q.10. Tài sản cướp giật đó cả nhóm chia nhau sử dụng, hoặc đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.



Công an Q.5 đang tiếp tục xử lý nhóm chuyên cướp giật tài sản nói trên.