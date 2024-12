Bắt nhóm nghi phạm người Việt lừa đảo quy mô lớn từ biệt khu tại Campuchia

Sáng 28.12, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về chuyên án 924L, triệt phá đường dây lừa đảo tại biệt khu Venus (tỉnh Svay Rieng, Campuchia) lừa bán ô tô thanh lý hải quan để chiếm đoạt tài sản.

Đánh vào tâm lý ham của rẻ để lừa đảo

Chuyên án bắt nguồn từ đơn tố giác của ông Nguyễn Văn P. (50 tuổi, trú TT.Tân Uyên, Lai Châu). Cụ thể, ngày 3.6, ông P. lên mạng xã hội Facebook thấy tài khoản "Nam miền trung 666" giới thiệu bán ô tô thanh lý hải quan. Sau khi nhắn tin qua lại, ông P. đã đặt mua chiếc xe Ford Everest Titanium 2.0AT mới, thanh lý với giá 266 triệu đồng và đặt cọc trước 200 triệu đồng.

12 nghi phạm bị bắt tại biệt khu Venus (Campuchia) ẢNH: ANH DƯƠNG

Ít ngày sau, các đối tượng liên tục yêu cầu ông P. chuyển nốt 66 triệu đồng, ông P. yêu cầu nhận xe sẽ trả nốt thì bị chặn liên lạc.

Công an tỉnh Lai Châu sau đó đã xác định Dương Văn Thạnh (38 tuổi, trú TP.Sông Công, Thái Nguyên) là người trực tiếp lừa ông P. Ngày 12.9, ban chuyên án phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ Thạnh khi đối tượng này đang nhập cảnh Việt Nam.

Thạnh khai xuất cảnh sang Campuchia từ tháng 4, làm thuê tại biệt khu Venus (TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng). Tại đây, Thạnh được phân công làm nhóm trưởng điều hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Nhóm này dùng thủ đoạn bán xe ô tô của hải quan thanh lý để đánh vào tâm lý "ham rẻ" của người dân và lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỉ đồng của nhiều người Việt Nam. Thạnh được trả công 16.300 USD.

Vụ lừa đảo ông P. có Thạnh, Hoàng Văn Ngọ, Chảo Láo San, Huỳnh Văn Sơn và Đặng Thái Dương tham gia, đóng các vai trưởng phòng tài chính, trưởng phòng kinh doanh của "Công ty Nam miền trung" tư vấn mua xe, làm hợp đồng, nhân viên giao hàng. Sau khi chiếm đoạt được tiền, nhóm đối tượng đã chuyển đến 86 tài khoản tại 17 ngân hàng khác nhau để xóa dấu vết dòng tiền.

Bắt nhóm lừa đảo tại Campuchia

Nhằm nhổ tận gốc đường dây này, Công an tỉnh Lai Châu đã lập đoàn công tác do đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, làm trưởng đoàn, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an bắt các đối tượng trong chuyên án.

Ngày 11.12, được sự phối hợp của cảnh sát Campuchia, ban chuyên án đã bắt 12 đối tượng tại phòng 6-808 tòa nhà số 6, khu Venus 2.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Lai Châu đã bắt 18 nghi phạm; 4 máy tính, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan. Đồng thời, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng, 3 bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các đối tượng.

Công an tỉnh Lai Châu đang xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền hơn 100 tỉ đồng. Bước đầu đã làm rõ các đối tượng chiếm đoạt được gần 4 tỉ đồng của 52/200 bị hại ở 29 tỉnh, thành.

Công an tỉnh Lai Châu đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý những người liên quan và thu hồi tài sản cho các bị hại.