Bắt nhóm người ở Hải Phòng vào Quy Nhơn cho vay rồi đánh đập con nợ

Ngày 7.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã tạm giữ hình sự 3 người đàn ông từ thành phố Hải Phòng vào khu vực Quy Nhơn hoạt động cho vay tiền, rồi có hành vi đánh đập, giữ người trái pháp luật để đòi nợ.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 31.5, Công an phường Quy Nhơn Đông nhận được tin báo của người dân về việc một nam thanh niên chạy vào nhà dân tại khu phố 3 kêu cứu rồi bỏ đi. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nam thanh niên là L.N.T.K (22 tuổi, ở phường Quy Nhơn Nam).

Làm việc với cơ quan công an, K. khai do thiếu tiền tiêu xài nên đã tìm người cho vay qua mạng xã hội Zalo và vay 5 triệu đồng từ một tài khoản tên Sơn. Đến hạn trả lãi nhưng không có khả năng thanh toán, K. liên tục bị gọi điện thúc ép trả nợ.

Theo lời khai của K., khoảng 16 giờ 30 ngày 31.5, khi đang điều khiển xe máy trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, K. bị 4 người đàn ông đi trên 2 xe máy chặn lại. Nhóm này dùng tay chân đánh K., sau đó ép đưa đến khu vực hồ Phú Hòa tiếp tục hành hung và buộc gọi điện cho người thân chuyển tiền trả nợ.

Nhóm nghi phạm từ Hải Phòng vào Quy Nhơn thực hiện cho vay rồi đánh đập, giữ người trái pháp luật để đòi nợ ẢNH: CÔNG AN TỈNH GIA LAI CUNG CẤP

Khi K. không liên lạc được với gia đình, nhóm người này liền lấy chiếc iPhone 14 của nạn nhân mang đến một cửa hàng điện thoại trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam để bán nhưng không thành.

Đến tối cùng ngày, K. nói nhóm người này chở mình đến khu phố 3, phường Quy Nhơn Đông để nhờ người thân trả tiền. Khi tới nơi, lợi dụng khu vực đông người, K. đã hô hoán kêu cứu. Phát hiện sự việc, nhóm người này lập tức bỏ đi.

Từ lời khai của bị hại, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an địa phương rà soát camera an ninh, xác minh phương tiện và nhận dạng những người có liên quan.

Đến ngày 4.6, công an xác định 3 người tham gia vụ việc gồm: Tạ Thanh Sơn (29 tuổi), Cao Văn Chiêu (28 tuổi) và Tạ Quang Du (26 tuổi), cùng có hộ khẩu tại phường Bắc An Phụ, thành phố Hải Phòng.

Theo cơ quan điều tra, Sơn và Du từng có tiền án về các tội trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử và cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, các nghi phạm khai nhận từ đầu tháng 4.2026 đã cùng một người tên Khánh (chưa rõ lai lịch) từ Hải Phòng vào Quy Nhơn thuê căn hộ tại chung cư Ecolife Riverside (phường Quy Nhơn Đông) để hoạt động cho vay tiền.

Nhóm này quảng cáo dịch vụ cho vay góp ngày, nhận cầm đồ trên Facebook và Zalo. K. là một trong những người vay tiền của nhóm. Khi K. không trả nợ đúng hẹn, nhóm người này đã tìm gặp, đánh đập và giữ người trái pháp luật nhằm ép trả tiền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự Sơn, Chiêu và Du để điều tra về các hành vi giữ người trái pháp luật và cướp tài sản, đồng thời truy tìm người tên Khánh để phục vụ công tác điều tra.