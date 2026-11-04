Bắt nhóm trộm bỏ nhà lang thang, ăn ở tại quán internet

Công an TP.Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.C.T.P (18 tuổi, trú xã Minh Quang, Tuyên Quang), D.V.T (16 tuổi, trú xã Lùng Tám, Tuyên Quang), L.V.V (17 tuổi, trú xã Bình Thuận, Sơn La), G.V.Đ (17 tuổi, trú xã Bản Mày, Tuyên Quang) và SV.S.C (18 tuổi, trú xã Mường Khương, Lào Cai) về tội trộm cắp tài sản.

Các bị can tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Hồi tháng 10 vừa qua, Công an xã Phú Nghĩa (Hà Nội) liên tiếp nhận trình báo của 4 người dân về việc mất trộm xe máy trên địa bàn. Công an xã Phú Nghĩa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan xác minh, làm rõ nhóm thanh niên kể trên là nghi phạm và tổ chức bắt giữ.

Theo cảnh sát, các bị can dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng đều bỏ nhà đi lang thang. Nhóm này không có việc làm mà thường tụ tập ăn, ở, sinh hoạt cùng nhau tại một quán internet trên địa bàn P.Từ Liêm (Hà Nội).

Để có tiền tiêu xài và nạp để chơi game, nhóm bị can đã bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp xe máy của người dân rồi mang bán.

Tại cơ quan điều tra, cả nhóm thừa nhận đã lấy trộm 4 chiếc xe máy trên địa bàn xã Phú Nghĩa. Ngoài ra, nhóm này còn khai nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Công an TP.Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án để xử lý theo quy định.